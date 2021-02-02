Đang điều trị ung thư, NS Giang Còi gây lo lắng khi vừa truyền nước vừa lái xe

Hậu trường 02/02/2021 10:32

Dù mang bệnh nặng, nhưng nghệ sĩ Giang Còi vẫn giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ nhất.

Vừa qua, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Giang Còi đã đăng tải clip lái xe trong tình trạng tay đang cắm kim truyền nước. Có thể thấy, nam nghệ sĩ hài đất Bắc vẫn giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ dù đang mang bệnh nặng. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh trên của Giang Coi khiến nhiều bạn bè và người hâm mộ không khỏi giật mình.

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Đang mang bệnh ung thư, nghệ sĩ Giang Còi gây lo lắng khi đăng tải clip đang lái xe và tay truyền nước - Ảnh: FB

Mọi người bày tỏ: "Anh ơi liều quá, anh giữ gìn sức khỏe", "Trời ơi anh phải giữ gìn sức khỏe chứ sao lại vừa đi vừa truyền nước vậy, nguy hiểm quá anh ơi", "Đi đứng cẩn thận nhé", "Cháu ngưỡng mộ sự lạc quan của chú! Chúc chú có thật nhiều sức khỏe"...

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Mọi người lo lắng, khuyên anh nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn - Ảnh: FB

Đầu năm 2021, thông tin nghệ sĩ Giang Còi mắc bệnh ung thư hạ họng giai đoạn 3 đã di căn gây chấn động. Hiện các bác sĩ đang lên phác đồ điều trị. Dù bệnh nặng, nhưng anh vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan nhất.

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Dù mang bệnh nặng, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan nhất - Ảnh: FB

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Một số hình ảnh nghệ sĩ Giang Còi tại bệnh viện - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Anh là một cây hài được yêu thích của miền Bắc trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần" và gây ấn tượng khi kết hợp với Quang Tèo.

Về chuyện đời tư, Giang Còi trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, có 4 người con. Nhiều năm qua, anh không đi thêm bước nữa mà một mình nuôi con.

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"Chúng tôi có thể nổi lên nhờ chiêu trò ở thời điểm đó nhưng sẽ là "vết nhơ" với sự nghiệp nếu đi còn đường này dài lâu", Thùy Anh nói.

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