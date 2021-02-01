Mạc Văn Khoa ngậm ngùi vì không thể về quê ăn Tết, lo cho bố mẹ đang ở ổ dịch Hải Dương

Hải Dương là một trong những "điểm nóng" của dịch Covid-19 hiện nay. Là một người con của mảnh đất này, diễn viên Mạc Văn Khoa vô cùng lo lắng. "Chưa bao giờ dịch tới gần nhà đến vậy! Mấy nay trong người cứ thấp thỏm nghĩ về Bố Mẹ, về quê nhà Chí Linh của mình và chắc chắn rằng ai là người con Chí Linh - Hải Dương thì cũng đang có tâm trạng giống như Khoa!", Mạc Văn Khoa chia sẻ.

Hiện bố mẹ Mạc Văn Khoa vẫn đang sống tại ổ dịch Chí Linh, Hải Dương - Ảnh: FB

Mạc Văn Khoa liên tục điện về nhà hỏi thăm tình hình và động viên ba mẹ. Dù thương và mong các con về quê sum vầy ngày Tết, nhưng ông bà vẫn không ngừng trấn an để con trai an tâm: "Khi điện về nhà câu đầu tiên Bố Mẹ nói là: Cứ yên tâm! Hết dịch rồi hãy về! Bố Mẹ và bà con ở quê sẽ quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch con à!", nam diễn viên viết.