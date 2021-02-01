Mạc Văn Khoa ngậm ngùi vì không thể về quê ăn Tết, lo cho bố mẹ đang ở ổ dịch Hải Dương

Vì dịch bệnh bùng phát căng thẳng tại Hải Dương, Mạc Văn Khoa ngậm ngùi vì không thể đưa vợ con về quê đón Tết.
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Hải Dương là một trong những "điểm nóng" của dịch Covid-19 hiện nay. Là một người con của mảnh đất này, diễn viên Mạc Văn Khoa vô cùng lo lắng. "Chưa bao giờ dịch tới gần nhà đến vậy! Mấy nay trong người cứ thấp thỏm nghĩ về Bố Mẹ, về quê nhà Chí Linh của mình và chắc chắn rằng ai là người con Chí Linh - Hải Dương thì cũng đang có tâm trạng giống như Khoa!", Mạc Văn Khoa chia sẻ.
Mạc Văn Khoa liên tục điện về nhà hỏi thăm tình hình và động viên ba mẹ. Dù thương và mong các con về quê sum vầy ngày Tết, nhưng ông bà vẫn không ngừng trấn an để con trai an tâm: "Khi điện về nhà câu đầu tiên Bố Mẹ nói là: Cứ yên tâm! Hết dịch rồi hãy về! Bố Mẹ và bà con ở quê sẽ quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch con à!", nam diễn viên viết.
Anh ngậm ngùi vì nợ đấng sinh thành một cái Tết đoàn viên. Nam diễn viên hứa hết dịch sẽ đưa vợ con về Hải Dương ngay. Mạc Văn Khoa ngậm ngùi: "Biết rằng Bố Mẹ nói vậy xong Bố Mẹ cũng buồn lắm vì đã chuẩn bị cả năm chờ các con về ăn Tết, mới mấy ngày trước còn chụp vườn rau, đàn gà, con lợn gửi cho tụi con mà! Nhưng có lẽ năm nay tụi con nợ Bố Mẹ một cái Tết sum vầy rồi ạ! Bố Mẹ rất mong tụi con về và tụi con cũng vậy, nhưng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì chắc là hết dịch rồi hãy về!".
Mạc Văn Khoa gửi lời động viên ba mẹ và bà con: "Là những người con của mảnh đất Chí Linh tụi con cầu mong Bố Mẹ và tất cả bà con Chí Linh - Hải Dương sẽ thật bình tĩnh, trách nhiệm, quyết tâm, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh ạ".