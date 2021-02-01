Chồng cũ Nhật Kim Anh khoe ảnh con trai ngày càng cao lớn, khôi ngô

Bẵng đi một thời gian, bé Bửu Long - con trai Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc ngày càng cao lớn.

Mới đây, Bửu Lộc gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất của con trai Bửu Long lên trang cá nhân. Con trai Nhật Kim Anh vui vẻ khi được ba đưa đi chơi. Gần 6 tuổi, cậu bé ngày càng cao lớn và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba mẹ.

Con trai Nhật Kim Anh bụ bẫm và đáng yêu - Ảnh: FB

Bửu Long dạn dĩ tạo dáng trước ống kính của ba Bửu Lộc - Ảnh: FB

Càng lớn, cậu bé được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét của ba mẹ, đặc biệt là ba Bửu Lộc - Ảnh: FB

Chồng cũ Nhật Kim Anh được quyền nuôi con trai hậu ly hôn - Ảnh: FB

Sau bài đăng của chồng cũ, ca sĩ Nhật Kim Anh cũng chia sẻ đoạn clip chơi đùa cùng quý tử. Cô còn lồng tiếng đoạn video và thể hiện tình yêu thương với con trai đầu lòng.



Dù bận rộn, cô vẫn sắp xếp thời gian xuống Cần Thơ thăm con trai cưng - Ảnh: FB

Nhật Kim Anh công khai chuyện ly hôn vào năm 2019. Theo chia sẻ, nữ ca sĩ và chồng cũ Bửu Lộc đã ly hôn được 3 năm nhưng vì con cô nhẫn nhịn mọi thứ. Sau khi ba mẹ chia tay, bé Bửu Long sống cùng bố và ông bà nội tại Cần Thơ.

Nhật Kim Anh và Bửu Lộc từng có thời gian sống hạnh phúc bên nhau trước khi chia tay - Ảnh: FB

Sau khi công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ, Nhật Kim Anh đã nhiều lần đăng đàn tố chồng cũ và gia đình chồng ngăn cấm không cho cô gặp và gần gũi với con trai. Trong năm 2020, cặp đôi nhiều lần lên tòa để giải quyết tranh chấp quyền nuôi con.

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