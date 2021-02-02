Thanh Thúy hài hước khoe ông xã đưa hết tiền cho mình nhưng vẫn giữ chút 'quỹ đen'

Hậu trường 02/02/2021 14:33

Chia sẻ của diễn viên Thanh Thúy về chuyện ông xã Đức Thịnh giữ "quỹ đen" khiến dân mạng không nhịn được cười.

Đức Thịnh và Thanh Thúy là một trong những đôi vợ chồng nghệ sĩ được ngưỡng mộ của làng giải trí Việt. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cặp đôi còn khéo vun vén hôn nhân hạnh phúc sau hơn 10 năm chung sống.

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Vợ chồng Đức Thịnh có cuộc sống viên mãn bên hai nhóc tỳ kháu khỉnh - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Thanh Thúy gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh "tình bể bình" bên ông xã. Cô còn mượn chia sẻ ý nghĩa của người khác về hôn nhân để nhắn đến đạo diễn Đỗ Đức Thịnh

Bà mẹ 2 con nhắn nhủ: "Chúng ta kết hôn là vì hy vọng trên đời này có thêm một người yêu thương chúng ta, luôn ở bên chúng ta, khi đau nhức sẽ có người đưa chúng ta đến bệnh viện, khi trời mưa tầm tã sẽ có người đón về, khi đêm khuya tĩnh lặng có người ngủ bên cạnh giúp chúng ta yên tâm say giấc, khi tủi thân oan ức có người vỗ về và nói 'Đừng lo, có anh ở đây rồi'.

Nếu tất cả đều không tồn tại, chỉ dư lại việc nhà làm mãi không hết, quở trách nghe mãi không thôi, những tháng ngày khổ sở không hồi kết, nước mắt xót xa rơi hoài không ngơi, bản thân bỗng dưng có thêm một người và một gia tộc gò bó khống chế trói buộc mình, vậy một cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì đây?

Ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để cha mẹ hài lòng, càng không vì sinh con đẻ cái, mà chỉ để bản thân sống hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân".

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Sau 13 năm bên nhau, tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ vẫn ngọt ngào như ngày mới cưới - Ảnh: FB
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Thanh Thúy được khen ngày càng xinh đẹp dù đã trải qua 2 lần sinh nở - Ảnh: FB

Cuối bài viết, Thanh Thúy bất ngờ gửi lời cảm ơn ông xã vì đưa hết tiền cho mình. Tuy nhiên, cô không quên nhắc nhẹ chuyện anh vẫn giữ lại chút quỹ đen: "Đọc được thấy hay nên hôm nay thể hiện lòng biết ơn với chồng vì đã đưa hết tiền cho em chỉ giữ lại chút quỹ đen sống qua ngày".

Dòng chia sẻ của Thanh Thúy khiến dân mạng thích thú. Mọi người hào hứng chọc ghẹo đạo diễn Đức Thịnh là nên "khóc hay cười" sau bài viết này. 

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Từ khóa:   Đức Thịnh và Thanh Thúy đạo diễn Đỗ Đức Thịnh diễn viên Thanh Thúy

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