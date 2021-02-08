Hồ Ngọc Hà đăng ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân và nhận được “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng nhưng gây chú ý nhất là bình luận của Kim Lý.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải hình ảnh cực cá tính lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái hài hước: “Mấy ngày nữa là Tết rồi ư? Có ai muốn bưng chậu bông này về không, đang rao bán mua 1 tặng 3 ngoài chợ Bà Chiểu nè”.

Khoảnh khắc rạng rỡ được 'nữ hoàng giải trí' chia sẻ - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” khoe nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ với bộ cánh nổi bật cực “high-fashion”.

Ngay lập tức, dưới bài đăng liền có cư dân mạng để lại bình luận: “Em muốn bê mà sợ anh Kim Lý đánh cho ạ”. Đáp lại, nam diễn viên “Hương Ga” đã có màn khẳng định chủ quyền cực gắt khi cho biết: “Hoa này chỉ cho Kim Lý”.

Màn tương tác đáng yêu của Kim Lý và fan - Ảnh: FB

Màn tương tác dí dỏm của ông xã Hà Hồ và người hâm mộ khiến khán giả vô cùng thích thú: “Anh Kim Lý ơi! Nhanh nhanh bê chậu bông về, bông nhà anh đang thả thính đây này”, “Chậu bông này chỉ có Kim Lý mới bưng được thôi em”, “Chậu hoa này chỉ có chàng Kim trúng thầu bứng luôn cả cụm được thôi nàng”, “Chậu bông này 5 phút thôi là Kim Lý bưng vô nhà khóa kín cổng rồi ai dám bưng nổi”…

Gia đình 5 người hạnh phúc của Hà Hồ và Kim Lý - Ảnh: IG

Sau 3 năm hẹn hò, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chính thức về chung một nhà. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020. Đến tháng 11/2020, Hà Hồ hạ sinh cặp đôi trai gái Leon và Lisa cực đáng yêu. Sự xuất hiện của 2 thiên thần nhỏ giúp cuộc hôn nhân của vợ chồng Hà Hồ ngày càng viên mãn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ho-khoe-anh-xinh-tuoi-dan-mang-doi-dap-chau-cuop-bong-va-phan-ung-cua-kim-ly-395611.html