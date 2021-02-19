Nhiều sao Việt 'chốt đơn' mà không báo trước khiến Lý Nhã Kỳ hờn trách: 'Các chị lớn mà chơi kỳ?'

Dù phía Mỹ Tâm đã lên tiếng "ẩn ý" rằng không có chuyện hẹn hò với Mai Tài Phến, thế nhưng khi mạng xã hội dậy sóng, nhiều sao Việt cũng đã rất bất ngờ, trong đó có Lý Nhã Kỳ.

Cách đây vài giờ, Lý Nhã Kỳ đã hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân những dòng cảm xúc dí dỏm, gây nhiều bất ngờ cho cộng đồng mạng.



Dòng tâm trạng trên trang cá nhân của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: FB

Chỉ sau một thời gian ngắn chia sẻ, những dòng cảm xúc của cô đã nhận rất nhiều lượt thích và bình luận từ phía cộng đồng mạng.

Là người "thiếu thốn tình cảm", cư dân mạng vô cùng bất ngờ và cảm thấy hài hước khi "nữ hoàng kim cương" bộc lộ: “Chị Lệ Quyên chốt đơn, chị Trương Ngọc Ánh chốt đơn, chị Mỹ Tâm chốt đơn, chị Ngô Thanh Vân chốt đơn. Nhìn qua nhìn lại mới ngày nào em và các chị còn nằm trong bảng danh sách độc thân lâu năm mà bây giờ các chị nhường em đứng đầu bảng... Các chị lớn mà chơi kỳ. Bây giờ em biết làm sao nếu sau Tết các anh chị truyền thông viết bài: Điểm danh các nghệ sĩ độc thân 2021 mà nhìn lại còn mỗi tên em thì các anh chị ấy viết gì bây giờ”.

Vẻ tươi trẻ của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: FB

Lý Nhã Kỳ vui vẻ đón Tết bên gia đình - Ảnh: FB

Đọc những dòng tâm sự "trĩu nặng" của kiều nữ, không ít cư dân mạng còn trêu đùa cô: "Tại vì các chị ấy không nhiều kim cương như chị đó", "Chị bị sót đơn rồi"... Phần lớn bình luận đều lên tiếng giục giã cô "chốt đơn" cho bằng bạn bằng bè.

Phụ nữ sinh vào những ngày này, năm Tân Sửu có quý nhân phù trợ, thành công vượt bậc, vận đỏ như son Theo tử vi Tân Sửu 2021, phụ nữ sinh vào 3 ngày âm lịch này cả năm Tân Sửu giàu sang phú quý, thành công vượt bậc khó ai bì kịp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhieu-sao-viet-chot-don-ma-khong-bao-truoc-khien-ly-nha-ky-hon-trach-cac-chi-lon-ma-choi-ky-396520.html