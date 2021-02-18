Phụ nữ à, nếu tìm người đàn ông tử tế ĐỂ YÊU, hãy khắc cốt ghi tâm 5 ĐIỀU này, riêng điều thứ 3 là mấu chốt

Phụ nữ yêu 18/02/2021 05:20

Tìm được một người đàn ông tử tế để yêu, sau đó lấy làm chồng là điều mà mọi phụ nữ đều mong muốn. Đời người suy cho cùng hơn nhau chỉ ở tấm chồng nên mới có cảnh, người “ngồi thuyền rồng”, kẻ bơ phờ cuối chợ. Là phụ nữ, hãy khắc cốt 5 tiêu chí sau để chọn đúng người đàn ông của mình.

1. Trung thực

Khi mới quen, trí não còn tỉnh táo, bạn phải luôn ghi nhớ: Hãy tìm một người đàn ông trung thực. Nếu ai đó nói dối một lần chắc chắn sẽ có nhiều lần. Còn nếu đã nói dối những chuyện nhỏ thì chẳng có lý do gì anh ta không nói dối những chuyện lớn hơn.

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Phụ nữ hãy chọn người đàn ông trung thực - Ảnh minh họa: Internet

Sống cạnh những con người này, sớm hay muộn bạn sẽ hoài nghi về lời nói, về tính cách của họ và niềm tin bạn dành cho họ cũng mong manh và dễ đổ vỡ.

Vậy liệu tình yêu của bạn sẽ bền chặt được bao lâu?

2. Nhanh nhẹn và tháo vát

Các chị em hãy để ý đến những người đàn ông thông minh, nhanh nhẹn và tháo vát. Họ sẽ là người thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh. Và chắc chắc họ sẽ biết cách xoay sở, tính toán làm ăn để lo cho gia đình nhỏ của họ được bình an và yên ấm.

Bạn có thể yên tâm bởi đã có một bờ vai vững chãi để dựa dẫm, cùng bạn vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời này một cách dễ dàng nhất.

3. Tự hào về bạn

Đây chính là yếu tố mấu chốt để bạn nên quyết định có nên nắm tay người đàn ông này đi hết cuộc đời của mình không?

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Nhìn cách bạn bè anh ta ứng xử với bạn để cảm nhận tình yêu của anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người ấy hay đưa bạn đến các bữa tiệc, gặp gỡ giao lưu cùng các đồng nghiệp hay bạn bè thì chứng tỏ anh ấy rất tự hào về bạn; muốn khẳng định với mọi người rằng, bạn là người mà anh ấy yêu thương hết mực.

Phụ nữ khôn ngoan cũng nên để ý cách mà anh ấy giới thiệu bạn với bạn bè hoặc cách bạn bè của anh ấy đón nhận, chào hỏi bạn để cảm nhận rõ hơn về điều này nhé.

4. Ít giao lưu bằng rượu

Nếu một người đàn ông nào đó mà xem rượu hơn cả người yêu của mình, lấy rượu làm phương tiện để giao lưu bạn bè thì bạn cần cân nhắc lại rồi.

Đàn ông không thể không uống rượu, nhưng uống đúng nơi đúng chốn, uống vừa phải, không nên lấy rượu để làm niềm vui là điều tốt nhất. Các chị em phụ nữ chúng mình hãy tỉnh táo nhé.

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Đừng bao giờ chọn người đàn ông đối đãi không tốt với cha mẹ họ - Ảnh minh họa: Internet

5. Đối đãi tốt với cha mẹ họ

Với mỗi người con, cha mẹ là tất cả với họ. Nếu người đàn ông nào đó xem thường cha mẹ của họ thì cũng chẳng có lý do gì mà họ không xem thường bạn cả.

Do đó hãy chọn người đàn ông nào tôn trọng, yêu thương cha mẹ họ, kính trên nhường dưới, điều đó chứng tỏ họ được nuôi dạy trong một môi trường tốt, gia đình nề nếp gia phong, là một người đàn ông tử tế. Làm dâu trong một gia đình như vậy, chắc chắn cuộc đời bạn sẽ bình yên và may mắn.

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