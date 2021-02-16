Ngày vía Thần Tài 2021: 3 NÊN và 2 ĐẠI KỴ để Thần Tài phải tìm đến gõ cửa, vàng xếp chật két, tiền bạc rủng rỉnh cả năm

Tâm linh - Tử vi 16/02/2021 09:08

Ngày vía Thần Tài là dịp quan trọng nhất trong năm để các gia chủ cầu mong lộc tài, tiền bạc sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên để gia chủ đón được Thần Tài vào nhà mang vận may cho cả năm Tân Sửu là điều không hề đơn giản?

Theo quan niệm từ xưa, ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm được xem là ngày vía Thần Tài.

Tương truyền rằng, Thần Tài là vị tiên quản lý tiền bạc, tài lộc trên thiên đình. Trong một lần đi chơi vì say rượu mà vị thần này bị lạc đường xuống trần gian. Tỉnh dậy do bị mất trí nhớ nên thần phải đi ăn xin kiếm sống. Kỳ lạ, thần vào xin nhà nào thì nhà đó bất ngờ trở nên sung túc, giàu có.

ngay via than tai 2021 1
Thần Tài sẽ mang sẽ mang lại giàu sang cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 10 tháng Giêng một năm nọ, vị thần hồi phục trí nhớ và bay về trời. Từ đó dân gian xem ngày này là ngày vía Thần Tài. Để tưởng nhớ đến thần, ngày này hàng năm, người dân thường biện lễ vật dâng cúng để mong thần đoái hoài đến, hy vọng một năm sung túc giàu sang, làm ăn phát đạt.

3 NÊN để đón Thần Tài vào nhà

Để đón được vị thần này vào nhà, các bạn nên làm các điều sau:

Mua vàng bạc tích trữ

Dân gian thường quan niệm, trong ngày Thần Tài đầu năm các gia đình nên mua vàng, giàu thì mua nhiều, nghèo thì mua ít, như vậy mới may mắn, hanh thông cả năm, tiền bạc rủng rỉnh không bao giờ thiếu.

ngay via than tai 2021 2
Mua vàng cũng là cách thu hút Thần Tài vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho biết, mua vàng trong ngày này cũng là cách thu hút Thần Tài đến nhà, hy vọng mang đến nhiều bất ngờ cho gia chủ.

Lau dọn bàn thờ

Bàn thờ cần được lau chùi sạch sẽ, bày biện vàng mã, cắm hoa tươi, trang trí đẹp nhất để chào đón Thần Tài. Nếu chuẩn bị cẩn thận, chắc chắn bạn sẽ có một năm lộc đỏ như son.

Làm lễ đón Thần Tài

Ngay từ buổi sáng, gia chủ nên chọn giờ đẹp để bắt đầu dâng hương hành lễ nghinh đón Thần Tài. Bạn nên ăn mặc đẹp, kín đáo để thể hiện sự thành tâm của mình.

2 ĐẠI KỴ đang ngáng chân Thần Tài

Nói tục, gây gỗ, đánh nhau

Thần Tài tượng trưng cho vinh hoa, phú quý và may mắn. Vì vậy nếu trong ngày vía Thần Tài mà gia chủ gây gổ, xung đột, văng tục văng bậy thì làm sao mà đón được vị thần này vào nhà.

Do đó, bạn phải cố gắng giữ hòa khí vui vẻ trong gia đình, vợ chồng con cái yêu thương nhau. Gia chủ nên giữ tâm luôn được an yên, chăm chỉ làm điều thiện, chắc chắn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ.

ngay via than tai 2021 3
Bàn thờ cần lau chùi sạch sẽ để đón Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Quên lau chùi bàn thờ

Đây là điều tối kỵ trong ngày vía Thần Tài. Trước hết, gia chủ cần lau chùi cho tượng Thần Tài và ông Địa thật sạch sẽ bằng nước gừng hoặc nước hoa bưởi thật thơm tho, sau đó để khô ráo. Bàn thờ cần được sắp xếp gọn gàng, tránh để lung tung, lộn xộn, tránh dùng hoa giả, quả giả. Bàn thờ cũng cần lưu ý đặt ở nơi thoáng mát, cao ráo, sạch đẹp.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.

Những việc chị em có thể làm để tự thanh lọc, thải độc cho cơ thể, sau Tết càng cần làm việc thứ 3 và 5

Những việc chị em có thể làm để tự thanh lọc, thải độc cho cơ thể, sau Tết càng cần làm việc thứ 3 và 5

Hầu hết phụ nữ đã quá quen thuộc với phương pháp thải độc cho cơ thể với nước hoa quả, sinh tố, nước hoặc nhịn ăn. Đây không phải là hình thức detox đúng đắn, đôi khi nó còn khá nguy hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   vía Thần Tài nên cúng gì vía Thần Tài mua gì kiêng kị ngày vía Thần Tài

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn