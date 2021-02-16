Ngày vía Thần Tài 2021: 3 NÊN và 2 ĐẠI KỴ để Thần Tài phải tìm đến gõ cửa, vàng xếp chật két, tiền bạc rủng rỉnh cả năm

Tương truyền rằng, Thần Tài là vị tiên quản lý tiền bạc, tài lộc trên thiên đình. Trong một lần đi chơi vì say rượu mà vị thần này bị lạc đường xuống trần gian. Tỉnh dậy do bị mất trí nhớ nên thần phải đi ăn xin kiếm sống. Kỳ lạ, thần vào xin nhà nào thì nhà đó bất ngờ trở nên sung túc, giàu có.

Theo quan niệm từ xưa, ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm được xem là ngày vía Thần Tài.

3 NÊN để đón Thần Tài vào nhà

Đến ngày 10 tháng Giêng một năm nọ, vị thần hồi phục trí nhớ và bay về trời. Từ đó dân gian xem ngày này là ngày vía Thần Tài. Để tưởng nhớ đến thần, ngày này hàng năm, người dân thường biện lễ vật dâng cúng để mong thần đoái hoài đến, hy vọng một năm sung túc giàu sang, làm ăn phát đạt.

Để đón được vị thần này vào nhà, các bạn nên làm các điều sau:

Mua vàng bạc tích trữ

Dân gian thường quan niệm, trong ngày Thần Tài đầu năm các gia đình nên mua vàng, giàu thì mua nhiều, nghèo thì mua ít, như vậy mới may mắn, hanh thông cả năm, tiền bạc rủng rỉnh không bao giờ thiếu.

Mua vàng cũng là cách thu hút Thần Tài vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho biết, mua vàng trong ngày này cũng là cách thu hút Thần Tài đến nhà, hy vọng mang đến nhiều bất ngờ cho gia chủ.

Lau dọn bàn thờ

Bàn thờ cần được lau chùi sạch sẽ, bày biện vàng mã, cắm hoa tươi, trang trí đẹp nhất để chào đón Thần Tài. Nếu chuẩn bị cẩn thận, chắc chắn bạn sẽ có một năm lộc đỏ như son.

Làm lễ đón Thần Tài

Ngay từ buổi sáng, gia chủ nên chọn giờ đẹp để bắt đầu dâng hương hành lễ nghinh đón Thần Tài. Bạn nên ăn mặc đẹp, kín đáo để thể hiện sự thành tâm của mình.

2 ĐẠI KỴ đang ngáng chân Thần Tài

Nói tục, gây gỗ, đánh nhau

Thần Tài tượng trưng cho vinh hoa, phú quý và may mắn. Vì vậy nếu trong ngày vía Thần Tài mà gia chủ gây gổ, xung đột, văng tục văng bậy thì làm sao mà đón được vị thần này vào nhà.

Do đó, bạn phải cố gắng giữ hòa khí vui vẻ trong gia đình, vợ chồng con cái yêu thương nhau. Gia chủ nên giữ tâm luôn được an yên, chăm chỉ làm điều thiện, chắc chắn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ.

Bàn thờ cần lau chùi sạch sẽ để đón Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Quên lau chùi bàn thờ

Đây là điều tối kỵ trong ngày vía Thần Tài. Trước hết, gia chủ cần lau chùi cho tượng Thần Tài và ông Địa thật sạch sẽ bằng nước gừng hoặc nước hoa bưởi thật thơm tho, sau đó để khô ráo. Bàn thờ cần được sắp xếp gọn gàng, tránh để lung tung, lộn xộn, tránh dùng hoa giả, quả giả. Bàn thờ cũng cần lưu ý đặt ở nơi thoáng mát, cao ráo, sạch đẹp.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.