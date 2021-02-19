Phụ nữ sinh vào những ngày này, năm Tân Sửu có quý nhân phù trợ, thành công vượt bậc, vận đỏ như son

Phụ nữ sinh vào ngày này thường có vẻ bề ngoài vượt trội, "mắt liễu mày ngài", tâm thế đoan trang và cao sang, vì thế luôn dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác giới.

Tân Sửu là một năm tuyệt vời, nên bạn hãy cố gắng tận hưởng nhé.

Chưa kể, họ còn vô cùng khéo léo trong giao tiếp và ứng xử, biết kính trên nhường dưới, hiểu tâm lý người khác. Năm Tân Sửu, những người phụ nữ sinh vào ngày này gặp thời gặp vận, công việc hanh thông thuận lợi, nếu biết tận dụng thời cơ trời cho, sẽ được thăng tiến lên vị trí cao, dưới một người mà trên nhiều người, được trọng dụng và đãi ngộ vô cùng tốt.

Ngày 18 âm lịch

Chúc mừng các chị em sinh vào ngày 18 âm lịch. Năm Tân Sửu, họ có quý nhân phù trợ, mang tài lộc đến với họ. Đặc biệt, với những phụ nữ luôn biết tận dụng tài năng sẵn có để chăm chỉ làm ăn, kết quả sẽ đến với họ ngay trong nửa đầu năm nay. Họ làm một được hưởng mười, tiền bạc cứ vậy chạy đến chật két mà không phải lo toan vất vả gì.

Vận may theo nhau kéo đến khiến người phụ nữ may mắn này chỉ việc ngồi nhà tận hưởng.

Chuyện tình cảm khởi sắc với phụ nữ sinh ngày 18 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, chuyện tình duyên của họ cũng khởi sắc. Chính người mà họ tưởng chỉ gặp gỡ vu vơ, thoáng qua, lại trở thành "một nửa hoàn hảo", kết nên cuộc tình đẹp như mơ mà bấy lâu họ mong chờ.

Hạnh phúc và tiền tài một năm vẹn tròn. Chẳng có lý do gì mà chúng ta không gửi lời chúc mừng đến những cô nàng này.

Ngày 29 âm lịch

Trí thông minh tuyệt vời là ấn tượng mà ai cũng cảm nhận khi tiếp xúc cùng những người sinh ngày 29 âm lịch. Họ có tài năng và trí tuệ phi thường. Họ có thể kiếm được những khoản tiền khổng lồ từ năng lực của mình mà không cần phải nhờ vả ai.

Chúc mừng các chị em sinh ngày 29 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Tân Sửu 2021, có thể đầu năm họ còn gặp một số vướng mắc, trục trặc trong công việc, nhưng từ giữa năm trở đi, công việc hanh thông thuận lợi, mọi khó khăn đều được hóa giải, thành công vượt trội sẽ đến.

May mắn này còn có thể kéo sang cả năm sau nên những phụ nữ sinh vào ngày 29 âm lịch hãy mạnh dạn đầu tư tiền bạc cho những dự án mới để chờ đến ngày hưởng thụ thành quả nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho bạn đọc.