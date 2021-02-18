Những lỗi dễ phạm trong ngày 10 tháng Giêng, Thần Tài không đoái hoài gia chủ, quan trọng là điều 1, khiến cả năm làm ăn thất bát

Sau khi thắp hương xong, gia đình nên thụ hưởng hết. Gạo, muối cất đi dùng dần. Nước cúng đứng từ ngoài hắt vào trong nhà, chứ không được hắt đổ ra ngoài.

Khá nhiều người đang quan niệm “lộc bất tận hưởng”, lễ vật sau khi thắp hương xong nên chia cho mọi người để lấy may, tuy nhiên với đồ lễ cúng Thần Tài lại không như vậy. Hành động đó phản ánh, bạn đang vô tình mang tài lộc của gia đình mình đi chia cho người ngoài mà người ta hay gọi là “tán lộc tán tài”.

Khí xấu ấy nếu tồn tại lâu còn gây ra vận xấu cho gia chủ. Vì vậy ngày cúng vía Thần Tài tốt nhất bạn nên dùng đèn dầu hoặc nến nhé.

Các loại đèn điện như bóng sáng, bóng nhấp nháy... vô tình sinh ra khí xấu, cản trở việc thờ cúng, khiến cho việc dâng hương, cúng lễ không còn được linh thiêng.

Bàn thờ Thần Tài không được trang hoàng

Bàn thờ Thần Tài trước cần phải được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ, tránh những nơi bẩn thỉu, ô uế như gần nhà vệ sinh hay nhà tắm.



Bàn thờ cần được trang hoàng đẹp, gọn gàng, ngăn nắp - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày vía Thần Tài, bàn thờ phải được lau chùi cẩn thận, tỉ mỉ, tránh bụi bẩn hay các vết dơ còn bám lại. Các lễ vật cũng cần được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Tượng Thần Tài và ông Địa nên lau chùi sạch sẽ bằng nước gừng hoặc nước hoa bưởi, sau đó để khô ráo.

Bàn thờ càng sạch và càng đẹp bao nhiêu thì việc thờ cúng sẽ càng linh thiêng và mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Dùng hoa, quả giả để cúng vía Thần Tài

Đây là điều tối kỵ. Các loại hoa quả giả thường cho màu sắc rực rỡ, tươi sáng khiến nhiều người cho vậy là đẹp và tốt. Tuy nhiên các loại hoa, quả nhựa thường không có hương thơm tự nhiên nên việc thờ cúng sẽ mất đi sự linh thiêng. Về hoa, bạn nên dùng các loại như hoa hồng, hoa ly, cúc…; các loại quả hay được sử dụng như cam, chuối, táo…



Gia chủ cần giữ tâm thanh thản để đón Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Chửi tục, chửi bậy trong ngày vía Thần Tài

Gia chủ phải giữ gìn lời ăn, tiếng nói, giữ tâm an lành, thanh thản, tránh chửi tục chửi bậy, tránh cáu gắt, bực tức, lời ra tiếng vào. Có như vậy mới mong Thần Tài đoái hoài mang tài lộc đến cho gia đình trong năm Tân Sửu này.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.