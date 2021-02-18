Những lỗi dễ phạm trong ngày 10 tháng Giêng, Thần Tài không đoái hoài gia chủ, quan trọng là điều 1, khiến cả năm làm ăn thất bát

Tâm linh - Tử vi 18/02/2021 17:40

Ngày vía Thần Tài, ngày 10 tháng Giêng âm lịch, nếu bạn không để ý sẽ bị phạm vào một số lỗi sau, khiến cho việc cúng Thần Tài không được linh thiêng, hiệu nghiệm, kéo theo việc tiền bạc trong gia đình bị thất thoát, làm mãi mà không giàu có được.

Chia lộc cúng Thần Tài

Khá nhiều người đang quan niệm “lộc bất tận hưởng”, lễ vật sau khi thắp hương xong nên chia cho mọi người để lấy may, tuy nhiên với đồ lễ cúng Thần Tài lại không như vậy. Hành động đó phản ánh, bạn đang vô tình mang tài lộc của gia đình mình đi chia cho người ngoài mà người ta hay gọi là “tán lộc tán tài”.

Những lỗi dễ phạm trong ngày 10 tháng Giêng, Thần Tài không đoái hoài gia chủ, quan trọng là điều 1, khiến cả năm làm ăn thất bát - Ảnh 1
Đồ cúng Thần Tài không nên chia cho người ngoài để tài lộc được tụ lại - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thắp hương xong, gia đình nên thụ hưởng hết. Gạo, muối cất đi dùng dần. Nước cúng đứng từ ngoài hắt vào trong nhà, chứ không được hắt đổ ra ngoài.

Dùng đèn điện thay cho nến, đèn dầu cúng vía Thần Tài

Các loại đèn điện như bóng sáng, bóng nhấp nháy... vô tình sinh ra khí xấu, cản trở việc thờ cúng, khiến cho việc dâng hương, cúng lễ không còn được linh thiêng.

Khí xấu ấy nếu tồn tại lâu còn gây ra vận xấu cho gia chủ. Vì vậy ngày cúng vía Thần Tài tốt nhất bạn nên dùng đèn dầu hoặc nến nhé.

Bàn thờ Thần Tài không được trang hoàng

Bàn thờ Thần Tài trước cần phải được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ, tránh những nơi bẩn thỉu, ô uế như gần nhà vệ sinh hay nhà tắm.

Những lỗi dễ phạm trong ngày 10 tháng Giêng, Thần Tài không đoái hoài gia chủ, quan trọng là điều 1, khiến cả năm làm ăn thất bát - Ảnh 2
Bàn thờ cần được trang hoàng đẹp, gọn gàng, ngăn nắp - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày vía Thần Tài, bàn thờ phải được lau chùi cẩn thận, tỉ mỉ, tránh bụi bẩn hay các vết dơ còn bám lại. Các lễ vật cũng cần được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Tượng Thần Tài và ông Địa nên lau chùi sạch sẽ bằng nước gừng hoặc nước hoa bưởi, sau đó để khô ráo.

Bàn thờ càng sạch và càng đẹp bao nhiêu thì việc thờ cúng sẽ càng linh thiêng và mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Dùng hoa, quả giả để cúng vía Thần Tài

Đây là điều tối kỵ. Các loại hoa quả giả thường cho màu sắc rực rỡ, tươi sáng khiến nhiều người cho vậy là đẹp và tốt. Tuy nhiên các loại hoa, quả nhựa thường không có hương thơm tự nhiên nên việc thờ cúng sẽ mất đi sự linh thiêng. Về hoa, bạn nên dùng các loại như hoa hồng, hoa ly, cúc…; các loại quả hay được sử dụng như cam, chuối, táo…

Những lỗi dễ phạm trong ngày 10 tháng Giêng, Thần Tài không đoái hoài gia chủ, quan trọng là điều 1, khiến cả năm làm ăn thất bát - Ảnh 3
Gia chủ cần giữ tâm thanh thản để đón Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Chửi tục, chửi bậy trong ngày vía Thần Tài

Gia chủ phải giữ gìn lời ăn, tiếng nói, giữ tâm an lành, thanh thản, tránh chửi tục chửi bậy, tránh cáu gắt, bực tức, lời ra tiếng vào. Có như vậy mới mong Thần Tài đoái hoài mang tài lộc đến cho gia đình trong năm Tân Sửu này.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

Ngày vía Thần Tài 2021: 3 NÊN và 2 ĐẠI KỴ để Thần Tài phải tìm đến gõ cửa, vàng xếp chật két, tiền bạc rủng rỉnh cả năm

Ngày vía Thần Tài 2021: 3 NÊN và 2 ĐẠI KỴ để Thần Tài phải tìm đến gõ cửa, vàng xếp chật két, tiền bạc rủng rỉnh cả năm

Ngày vía Thần Tài là dịp quan trọng nhất trong năm để các gia chủ cầu mong lộc tài, tiền bạc sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên để gia chủ đón được Thần Tài vào nhà mang vận may cho cả năm Tân Sửu là điều không hề đơn giản?

Xem thêm
Từ khóa:   mâm cúng thần tài rước thần tài vào nhà điều kỵ đón thần tài

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 48 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn