Văn khấn rước Thần Tài ngày 10/1 âm lịch 'chuẩn xác nhất', rước lộc lá tiền tài đầy nhà, gia chủ sung túc cả năm

Tâm linh - Tử vi 18/02/2021 07:51

Ngày vía Thần Tài, ngày 10 tháng Giêng âm lịch, nếu bạn chỉ chuẩn bị lễ vật dâng cúng thôi thì vẫn chưa đủ. Một bài văn khấn Thần Tài đúng, chuẩn, mới là điều kiện tiên quyết để bạn rước vị thần này vào nhà.

Vào ngày vía Thần Tài, gia chủ cần chuẩn bị một mâm cơm mặn để cúng Thần Tài, với đầy đủ các món như thịt heo, cua, tôm, ngũ quả, hoa tươi… Sau khi biện lễ dâng hương, gia chủ cần đọc lời khấn để những ước nguyện của mình được đến tai vị thần này.

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Lời khấn rất quan trọng trong ngày lễ Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn chỉ đặt lễ và dâng hương không thôi mà quên mất bài khấn này thì việc thờ cúng sẽ không được linh thiêng nữa.

Xin giới thiệu bài văn khấn Thần Tài đúng, chuẩn nhất để bạn đọc tham khảo: 

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Lời văn khấn hay và thành tâm sẽ mời được Thần Tài vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Văn khấn

"Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Con kính lạy Thần tài vị tiền

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này

Tín chủ con là.............................................

Ngụ tại......................................................

Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm TÂN SỬU

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!"

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Văn khấn nên đọc to, rõ ràng trước bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Khi hành lễ, gia chủ nên đọc bài khấn to, rõ ràng, mạch lạc, như vậy mọi việc sẽ thuận lợi hanh thông. Gia chủ sẽ có một năm tiền bạc rủng rỉnh, ăn nên làm ra, tấn tài tấn lộc.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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