Thần Tài thích ăn món gì? Gợi ý mâm cúng khiến Thần Tài 'thích mê', kéo tiền vàng về chật nhà gia chủ

Tâm linh - Tử vi 18/02/2021 15:21

Vào ngày vía Thần Tài, không ít gia chủ bày biện cỗ bàn đề huề để cúng Thần Tài nhưng do chưa hiểu đúng lệ tục nên việc cúng bái không được hiệu nghiệm. Các bạn cần hết sức lưu ý để mâm cúng ngày vía Thần Tài được đúng bài, khiến may mắn sum vầy, phát tài phát lộc.

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần nắm giữ tài lộc, tiền bạc của mọi nhà. Nếu gia đình nào trong năm được vị thần này may mắn gõ cửa tới thăm thì cả năm sung túc, giàu sang, phú quý. Vì vậy trong ngày vía Thần Tài, ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm, các gia chủ thường bày biện lễ vật cúng thần, cầu mong được thần đoái hoài tới nhà mình.

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Mâm cúng ngày vía Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Việc cúng bái là thành tâm, tuy nhiên mâm cúng Thần Tài phải đủ món đủ vị thì việc thờ cúng trong ngày vía Thần Tài mới linh thiêng được.

Dân gian tương truyền rằng, Thần Tài thích ăn thịt heo quay và chuối chín nên đương nhiên trong mâm cúng không thể thiếu được hai món này rồi.

Nếu có điều kiện, nhiều gia đình dâng cúng cả con heo quay to. Còn không, bạn có thể cúng một miếng heo quay cũng được rồi.

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Nếu được Thần Tài gõ cửa, bạn sẽ có một năm tiền bạc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đĩa heo quay, nải chuối chín, bạn cần chuẩn bị thêm cho đủ bộ gồm: tôm hoặc cua đã chín; một đĩa ngũ quả tươi, tránh dùng trái cây giả; một lọ hoa tươi, tốt nhất nên chọn những bó hoa chúm chím nụ, không dùng hoa giả và một bộ tiền vàng. Người miền Nam còn có thêm một con cá lóc nướng chín. 

Ngoài những lễ vật trên, trên mâm cúng ngày vía Thần Tài còn cần chuẩn bị thêm một khay vàng giấy, một khay nước gồm ba cốc nước và hai chén rượu, hai cây đèn nhỏ đặt hai bên bát hương.

Ngày vía Thần Tài, các gia chủ cũng không quên mua vàng, người nhiều tiền mua nhiều, người ít tiền mua lượng nhỏ. Vàng mua về sẽ được đặt lên bàn thờ dâng cúng. Theo quan niệm dân gian, đây cũng chính là hình thức để dẫn dụ Thần Tài vào nhà.

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Gia chủ nên đặt vàng mới mua lên bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi dâng lễ, bàn thờ cần được lau chùi sạch sẽ. Chén đĩa dùng để đựng đồ cúng tốt nhất là nên dùng các đồ mới, sáng và đẹp. Gia chủ cần ăn mặc gọn gàng sang trọng, thành tâm kính lễ, lời ăn tiếng nói tao nhã lịch thiệp.

Nếu bạn thực hiện đầy đủ các điều trên, chắc chắn bạn sẽ có một năm tốt đẹp, buôn bán thuận buồm xuôi gió, tiền xếp chật két, tiêu hoài không hết.

 (*) Thông tin mang tính tham khảo cho bạn đọc.

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