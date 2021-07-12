Giữa ồn ào nghi 'siêu nổ' để PR tên tuổi, Lý Nhã Kỳ bất ngờ nhận được tin nhắn 'nảy lửa' từ sao nữ đình đám TVB

Giữa lúc CĐM đang không ngừng bàn tán, Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng tải đoạn tin nhắn của sao nữ nổi tiếng TVB khiến dư luận ngỡ ngàng.

Từ sau khi bà Phương Hằng lên sóng livestream bóc phốt về nhân vật "Lý Nhã ra, Nhã vô" với loạt drama như siêu nổ, xài toàn hột é mà nổ kim cương, đi "ghe" hơn tỷ mà đôn giá thành trăm tỷ để đánh bóng tên tuổi... CĐM nhanh chóng hướng sự quan tâm chú ý và đồn đoán về Lý Nhã Kỳ. Giữa lúc dân tình đang xôn xao, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải đoạn tin nhắn với sao TVB đình đám Xa Thi Mạn. Kèm theo đó là dòng trạng thái đầy tình cảm dành cho cô bạn thân thiết phương xa.

Bài đăng của Lý Nhã Kỳ - Ảnh chụp màn hình Nữ diễn viên viết: "Cuộc đời Mọng quá may mắn khi có những người bạn, tri kỷ quan tâm và dõi theo mình. Xông hơi xong ra nhận được tin nhắn của cô bạn ruột Xa Thi Mạn nhà tui mà thấy vui. “Tình yêu” là một loại vitamin làm chúng ta hạnh phúc". Theo đó, minh tinh TVB đã bày tỏ cảm xúc "bùng cháy" khi thấy cô bạn Lý Nhã Kỳ đăng tải bức ảnh quá đỗi sexy, nóng bỏng. Ngay lập tức, nữ diễn viên Kiều Nữ Và Đại Gia đã gửi gắm cho bạn thân dòng tin nhắn: "Miss you my dear” nghĩa là "nhớ bạn yêu quý" để bày tỏ tình cảm với Xa Thi Mạn.

Đây không phải là lần đầu tiên sao nữ Bằng Chứng Thép và Lý Nhã Kỳ tương tác qua lại với nhau trên MXH. Trước đó, Xa Thi Mạn cũng thường xuyên để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của bạn, đồng thời hy vọng cả hai sớm có cuộc hội ngộ. Xa Thi Mạn thường xuyên tương tác cùng Lý Nhã Kỳ khiến fan hai bên thích thú - Ảnh chụp màn hình Được biết, trong một lần đến Việt Nam du lịch hẳn 1 tuần, mặc dù có đôi chút khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng tình bạn này đã phát triển nhanh chóng và sớm trở thành tri kỷ. Dù mỗi người đều bận rộn với công việc và lịch trình dày đặc song Lý Nhã Kỳ và Xa Thi Mạn vẫn luôn dành cho nhau tình cảm tốt đẹp. Những hình ảnh thân thiết của cả hai - Ảnh: Internet Tình bạn xuyên biên giới giữa Lý Nhã Kỳ và Xa Thi Mạn khiến fan của cả hai ngưỡng mộ và luôn hy vọng thần tượng của mình sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác hơn nữa trong tương lai. Hy vọng cặp sao nữ này sẽ luôn giữ được tình bạn đẹp và sớm tái ngộ khi tình hình dịch được kiểm soát.

Giữa ồn ào nghi bị đá xéo 'siêu nổ', Lý Nhã Kỳ bất ngờ lên lịch hẹn úp mở chuyện bất ngờ trong 10 ngày nữa Sau khi đăng tải lời dặn dò 'nhẫn nhịn' của mẹ lên MXH, Lý Nhã Kỳ tiếp tục có động thái mới giữa lúc dư luận đang xôn xao về tin đồn nữ diễn viên bị đá xéo 'siêu nổ'.

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