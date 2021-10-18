Nằm ngả nghiêng giữa dàn trai đẹp, Lý Nhã Kỳ bị dân mạng mỉa mai ví như 'Võ Tắc Kỳ bên trai trẻ'

Hậu trường 18/10/2021 11:45

Bị bình luận xúc phạm vô cớ, Lý Nhã Kỳ đáp trả cực gắt.

Cách đây ít giờ, Lý Nhã Kỳ đăng ảnh vui vẻ bên bạn bè chủ yếu là nam giới thu hút sự chú ý của cư dân mạng. "Độc thân không phải là do Kỳ ế, mà do tui có hội ế làm chị em", nữ diễn viên hóm hỉnh viết. 

Nằm ngả nghiêng giữa dàn trai đẹp, Lý Nhã Kỳ bị dân mạng mỉa mai ví như 'Võ Tắc Kỳ bên trai trẻ' - Ảnh 1

Trong loạt ảnh đăng kèm, có thể thấy Lý Nhã Kỳ thoải mái ngồi gác chân hay nằm lên đùi những người bạn thân thiết.

Tuy nhiên, hành động của cô khiến nhiều dân mạng cảm thấy không thoải mái và lên tiếng nhắc nhở, một số khác tỏ ra khó chịu hơn khi liên tục mỉa mai nàng kiều nữ. 

Nằm ngả nghiêng giữa dàn trai đẹp, Lý Nhã Kỳ bị dân mạng mỉa mai ví như 'Võ Tắc Kỳ bên trai trẻ' - Ảnh 2

Nằm ngả nghiêng giữa dàn trai đẹp, Lý Nhã Kỳ bị dân mạng mỉa mai ví như 'Võ Tắc Kỳ bên trai trẻ' - Ảnh 3

Nằm ngả nghiêng giữa dàn trai đẹp, Lý Nhã Kỳ bị dân mạng mỉa mai ví như 'Võ Tắc Kỳ bên trai trẻ' - Ảnh 4

Loạt ảnh gây tranh cãi của Lý Nhã Kỳ.

"Biết là chơi cùng nhau thoải mái các thứ, nhưng sao xem những hình này mình lại có cảm giác kiểu sợ sợ sao ý! Chắc do mình xem phim tưởng tượng nhiều quá""Sao nhiều trai trẻ vậy? Đã vậy còn nằm đùi, còn ôm giống nuôi tập thể quá", "Chả ra làm sao, cứ như là...",

"Nằm ngửa, nằm nghiêng cũng có tiền", "Là diễn viên không ai lên mạng nằm ngả nằm nghiêng lên đùi trai như thế ? Đừng làm mất hình tượng của người nổi tiếng, nhìn rất phản cảm góp ý chân thành đấy bạn",

"Em sẽ comment. Ôi kìa Võ Tắc Kỳ và dàn trai trẻ ....chắc chắn 100% chị rep"... là những bình luận mỉa mai Lý Nhã Kỳ và nhóm bạn thân. 

Nằm ngả nghiêng giữa dàn trai đẹp, Lý Nhã Kỳ bị dân mạng mỉa mai ví như 'Võ Tắc Kỳ bên trai trẻ' - Ảnh 5

Nằm ngả nghiêng giữa dàn trai đẹp, Lý Nhã Kỳ bị dân mạng mỉa mai ví như 'Võ Tắc Kỳ bên trai trẻ' - Ảnh 6

Nằm ngả nghiêng giữa dàn trai đẹp, Lý Nhã Kỳ bị dân mạng mỉa mai ví như 'Võ Tắc Kỳ bên trai trẻ' - Ảnh 7

Nằm ngả nghiêng giữa dàn trai đẹp, Lý Nhã Kỳ bị dân mạng mỉa mai ví như 'Võ Tắc Kỳ bên trai trẻ' - Ảnh 8

Trước những bình luận xúc phạm, Lý Nhã Kỳ đáp trả cực gắt: "Chúng tôi là chị em tốt nha. Nên đọc chữ cho não chạy. Đừng để miệng chạy trước não. Đọc status trước khi comment". 

Khi một người khác bình luận kém duyên: "Nằm ngửa nằm nghiêng cũng có tiền", nữ diễn viên không ngại chửi thẳng mặt: "Vậy nằm đi. Đừng lấy suy nghĩ đen tối bản thân vẩy lên sự trong sáng, hạnh phúc của người khác".

Bên cạnh những lời mỉa mai có không ít fan lên tiếng bênh vực cho Lý Nhã Kỳ. "Trong này nhiều người đầu óc đen tối ghê, sống sao cho bằng người ta đi chứ sống soi mói người ta mà không giàu như người ta thì nhục lắm", "Chị ý chụp ảnh có làm sao đâu. Lắm thành phần sân si nói những câu khó nghe thật sự ,đầu óc bẩn lên nhìn thấy gì cũng nghĩ ra thứ bẩn".

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