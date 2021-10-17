U40, Sĩ Thanh khoe ảnh diện áo tắm nóng bỏng, vòng 3 'cực mẩy'

Ở tuổi 35, Sĩ Thanh được khen trông ngày càng nóng bỏng hơn.

Sĩ Thanh sinh năm 1986, là diễn viên - ca sĩ nổi tiếng. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn (1m55) nhưng Sĩ Thanh lại có vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Mới đây, người đẹp 35 tuổi khoe loạt ảnh diện áo tắm đỏ rực bốc lửa, vòng 3 "căng mẩy" quyến rũ thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Được biết, để có hình thể đẹp, Sĩ Thanh dành nhiều thời gian tập luyện yoga, gym... kết hợp với các chế độ ăn uống khoa học để duy trì nhan sắc.

"Tập cực khổ để làm gì? Để đẹp, để khỏe và để khoe chứ làm gì! Các bạn ơi, thanh xuân ngắn lắm, phụ nữ có bao nhiêu cái thanh xuân? Sống hết mình với nó đi! Đẹp, ngon nghẻ thì cứ thể hiện ra nhé để tới lúc già xập xệ rồi ngồi nhìn lại... thời thanh xuân huy hoàng cũng ngon không thua ai", cô từng bày tỏ trên trang cá nhân.

Sĩ Thanh được khen ngày càng đẹp, trẻ trung và sexy hơn sau khi chia tay Huỳnh Phương. Cặp đôi hẹn hò từ giữa năm 2019 và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện của làng giải trí.

Vào ngày 12.11.2020, Sĩ Thanh bất ngờ lên tiếng xác nhận chia tay Huỳnh Phương sau hơn 1 năm yêu. Trước Huỳnh Phương, cô từng hẹn hò với Hạo Đông.

Sĩ Thanh trang điểm trong trẻo, đáng chú ý là chiếc váy 'nửa kín, nửa hở' khiến vòng 1 lấp ló khó rời mắt Vốn là một cô nàng thường xuyên gây tranh cãi với cách ăn mặc táo bạo, cùng với lối trang điểm sexy bắt mắt, Sĩ Thanh bất ngờ thay đổi hóa nàng thơ trong trẻo trong bộ ảnh mới.

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