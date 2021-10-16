Dân mạng được một phen “đốt mắt” trước loạt ảnh hở hết cỡ và khoe trọn thân hình nóng bỏng, nuột nà... của Ngọc Trinh

Sau scandal gương nhái, Ngọc Trinh táo bạo khoe body bốc lửa của mình, khiến dân mạng bị bỏng mắt...
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Khác với thân hình đáng yêu ngày nào, mới đây trên istagram cá nhân Ngọc Trinh đã khiến mạng bị “đốt mắt” trước hàng loạt ảnh hoang dại, nóng bỏng nhưng không kém phần cá tính của mình.
Thế nên nếu nhìn không kỹ, thì rất có thể khán giả sẽ nhầm lẫn với một mỹ nhân nào đó trong showbiz.