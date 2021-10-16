Dân mạng được một phen “đốt mắt” trước loạt ảnh hở hết cỡ và khoe trọn thân hình nóng bỏng, nuột nà... của Ngọc Trinh

Sau scandal gương nhái, Ngọc Trinh táo bạo khoe body bốc lửa của mình, khiến dân mạng bị bỏng mắt...

Khác với thân hình đáng yêu ngày nào, mới đây trên istagram cá nhân Ngọc Trinh đã khiến mạng bị “đốt mắt” trước hàng loạt ảnh hoang dại, nóng bỏng nhưng không kém phần cá tính của mình.







Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da của người đẹp Trà Vinh trùng với màu của sô cô la, kể cả chân mày và mắt môi cũng đều được trang điểm rất đậm.

Thế nên nếu nhìn không kỹ, thì rất có thể khán giả sẽ nhầm lẫn với một mỹ nhân nào đó trong showbiz.

5 cách ứng xử "khôn ngoan" khiến chàng chiến đấu hết mình để có lại bạn sau khi chia tay Cô nàng nào đang mong muốn quay lại với người cũ và làm sao để anh ấy chiến đấu hết mình để có lại bạn thì hãy đọc ngay bài viết này…

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