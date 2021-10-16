Dân mạng được một phen “đốt mắt” trước loạt ảnh hở hết cỡ và khoe trọn thân hình nóng bỏng, nuột nà... của Ngọc Trinh

Giải trí 16/10/2021 13:30

Sau scandal gương nhái, Ngọc Trinh táo bạo khoe body bốc lửa của mình, khiến dân mạng bị bỏng mắt...

Khác với thân hình đáng yêu ngày nào, mới đây trên istagram cá nhân Ngọc Trinh đã khiến mạng bị “đốt mắt” trước hàng loạt ảnh hoang dại, nóng bỏng nhưng không kém phần cá tính của mình.

Dân mạng được một phen “đốt mắt” trước loạt ảnh hở hết cỡ và khoe trọn thân hình nóng bỏng, nuột nà... của Ngọc Trinh - Ảnh 1
Dân mạng được một phen “đốt mắt” trước loạt ảnh hở hết cỡ và khoe trọn thân hình nóng bỏng, nuột nà... của Ngọc Trinh - Ảnh 2
Dân mạng được một phen “đốt mắt” trước loạt ảnh hở hết cỡ và khoe trọn thân hình nóng bỏng, nuột nà... của Ngọc Trinh - Ảnh 3
Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da của người đẹp Trà Vinh trùng với màu của sô cô la, kể cả chân mày và mắt môi cũng đều được trang điểm rất đậm.
Dân mạng được một phen “đốt mắt” trước loạt ảnh hở hết cỡ và khoe trọn thân hình nóng bỏng, nuột nà... của Ngọc Trinh - Ảnh 4
Dân mạng được một phen “đốt mắt” trước loạt ảnh hở hết cỡ và khoe trọn thân hình nóng bỏng, nuột nà... của Ngọc Trinh - Ảnh 5

Thế nên nếu nhìn không kỹ, thì rất có thể khán giả sẽ nhầm lẫn với một mỹ nhân nào đó trong showbiz.

5 cách ứng xử "khôn ngoan" khiến chàng chiến đấu hết mình để có lại bạn sau khi chia tay

5 cách ứng xử "khôn ngoan" khiến chàng chiến đấu hết mình để có lại bạn sau khi chia tay

Cô nàng nào đang mong muốn quay lại với người cũ và làm sao để anh ấy chiến đấu hết mình để có lại bạn thì hãy đọc ngay bài viết này…

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh Sao Việt Giải trí

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau