5 cách ứng xử "khôn ngoan" khiến chàng chiến đấu hết mình để có lại bạn sau khi chia tay

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc hàn gắn lại mối quan hệ cũ sau chia tay, thì còn chần chừ chi mà không áp dụng ngay “5 bí mật” sau đây…

Sau chia tay, có thể vì bất kỳ một lý do nào đó mà phụ nữ vẫn muốn quay lại với người cũ, nhưng bản thân các bạn lại không thể chủ động nhắn tin hay gọi điện… cho anh ấy như cái cách mà đàn ông vẫn thường làm với người phụ nữ họ muốn chinh phục và tấn công.

Tôi hay nói đùa cô bạn cùng thời đại học như thế này, cuộc tình dù đúng dù sai thì người đau tim vẫn chỉ là người con gái.

Thế nên có thể thấy rằng, dù cuộc tình mà bạn trải qua đúng sai như thế nào thì tôi không biết.

Tuy nhiên có một điều mà tôi biết rất rõ rằng là, phần lớn người chịu thiệt hại nặng nề nhất trong một cuộc tình không trọn vẹn, thì thông thường phần lớn vẫn là những người phụ nữ.

Thế nên sau chia tay bạn hẵng khoan quay lại với người cũ, mà thay vào đó là hãy dành thời gian để chữa lành vết thương trong trái tim bạn và tập làm lành với quá khứ.

Nếu như sau khi trái tim đã bình phục trở lại mà bạn vẫn còn yêu người cũ và anh ấy cũng vẫn còn yêu bạn, thì hãy nghĩ đến việc về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa… bạn nhé!

#2. Tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội

Khoan hẵng lo lắng khi nghe tôi đề cập đến vấn đề này, bởi vì không nhất thiết bạn phải có tiền thì mới có thể đi làm từ thiện được.

Mà thật sự thì có rất là nhiều cách để bạn làm từ thiện mà không cần phải có quá nhiều tiền, thậm chí là không cần tiền.

Ví như bạn sở hữu tài năng gì đó và trong lòng khởi lên ý muốn giúp đỡ cho người khác trở nên thành công và tỏa sáng như mình.

Thì bạn có thể lập một kênh Youtube, Tiktok… để chia sẻ về những trải nghiệm, cách thực hiện…

Cách làm này không tốn tiền, nhưng cần dụng tâm. Cho nên, nếu như bạn muốn từ thiện bằng cách này, thì có thể thử.

Hoặc cũng có một cách khác nữa để làm từ thiện mà không cần phải chờ đến khi mình trở thành tỉ phú thì mới có thể thực hiện được.

Đó là bạn có thể tham gia làm từ thiện cùng các tổ chức đoàn thể nào đó, chẳng hạn như các tổ chức bên hội Phật giáo, hay đoàn thanh niên nơi bạn sinh sống… cách từ thiện này thì không cần tiền, nhưng lại cần phải thành tâm thì mới có phước.

3. Không bôi nhọ thanh danh và tìm cách hãm hại người cũ, mà thay vào đó hãy sống thật tốt phần đời của mình

Đừng cố làm thân với một người, hãy dùng thời gian ấy để trau dồi năng lực bản thân. Tới khi thời cơ chín muồi ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành cùng ta - Ảnh minh họa

Cô gái mà người cũ tiếc nhất sau chia tay chính là người không nói xấu hay bôi nhọ thanh danh của họ, mà thay vào đó là tập trung sống tốt phần đời mình.

Điều này thì các bạn có thể thấy rõ nhất ở MacKenzie Scott, vợ cũ của tỉ phú Amazon Jeff Bezos.

Sau khi chia tay chồng cũ mặc dù bà rất đau, rất khổ và trong lòng tổn thương trăm vạn lần.

Nhưng cái hay ở đây chính là chưa một lần bà kêu than nỗi đau, nỗi khổ của mình với ai, và cũng chưa từng một lần bà đi bêu rếu ông Jeff Bezos với bàn dân thiên hạ.

Bất quá thì chỉ khi bị báo giới phỏng vấn, bà cũng chỉ một mực nói tốt về chồng cũ…

Điều này, khiến cho ông Jeff Bezos phải tiếc nuối, xót xa, ân hận… vì đã lỡ đánh mất đi một viên ngọc sáng giá vô cùng ý nghĩa… trong cuộc đời mình là bà.

Cho nên, việc của bạn không phải là tìm cách trả thù, mà là hãy sống thật tốt phần đời của mình, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành.

Những việc còn lại, hãy để cao xanh sắp xếp và có sự an bài tốt nhất dành cho mối tình đã cũ và cuộc đời bạn.

#4. Sống một cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa

Sau chia tay, bạn đừng bao giờ chôn vùi bản thân vào những nỗi đau. Mà hãy dành thời gian này để thư giãn, nghỉ ngơi và có kế hoạch tốt nhất cho sự nghiệp và cuộc đời của mình.

Hãy tập cách sống hết mình cho giây phút hiện tại, hãy thưởng cho bản thân mình những chuyến du lịch đó đây để thăm thú những miền đất mới, mở mang tầm hiểu biết và học hỏi được thêm những điều hay, lẽ phải…

Khi đã sống một cuộc đời trọn vẹn như vậy rồi, thì kết quả mà bạn nhận lại sẽ hoàn toàn xứng đáng...

5. F5 toàn bộ bản thân

Bởi vậy: Gieo hạt ngô đồng, ắt có Phượng Hoàng tới thăm. Nếu hoa nở rộ, ắt có bướm ong tìm đến - Ảnh minh họa

Nếu như thấy kiểu tóc của mình chưa ổn thì bạn hãy chọn cho mình một kiểu ổn hơn, nếu như thấy những bộ cánh của mình đã cũ, thì bạn cũng nên chọn cho mình những bộ cánh khác phù hợp hơn.

Và nếu được nữa thì hãy tham gia một vài khóa học ngắn hạn để bồi dưỡng thêm về kỹ năng, nghiệp vụ và phục vụ cho mục tiêu ngắn dài hạn khác nhau.

Hãy cứ sống một cách thật năng nổ và tích cực như thế đi và rồi bạn sẽ thấy, cuộc sống sẽ tưởng thưởng cho bạn những món quà thật thú vị, ý nghĩa và đầy sự “bất ngờ”.