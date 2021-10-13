Mãn nhãn với cách lên đồ đồng điệu, xinh hết nấc giữa Hồ Ngọc Hà và nàng tiểu công chúa Lisa

Không cần đồ hiệu sang chảnh, mà chỉ bằng những item thoải mái và đơn giản như áo hai dây, váy đũi, hoặc đầm voan nhẹ, mắt kính, cái nơ điệu đà để trưng diện cho Lisa mỗi khi lên hình cùng mẹ, là đã đủ để tiểu công chúa cực xịn, mịn và mix&match cùng với trang phục của mẹ Hà Hồ rồi.

Từ khi có công chúa nhỏ Lisa đến nay, Hồ Ngọc Hồ và con gái yêu thường xuyên diện những bộ đồ ton sur ton bắt mắt, khiến không ít bà mẹ Việt thầm mong ước mình cũng có một cô công chúa nhỏ đáng yêu như vậy.

Mặc dù còn bé xíu nhưng công chúa nhỏ cũng rất biết tạo kiểu để chụp hình cùng mẹ sao cho thật trendy mới chịu cơ

Hai mẹ con xinh như thiên thần trong truyện tranh, trông Lisa sành điệu như mẫu nhí

Sự kết hợp ton sur ton khi lên hình chứng tỏ chỉ con gái là hiểu mẹ mình nhất

Nào thì mẹ con mình cùng sành điệu khi ra phố nhé!

Và có đôi khi thì lại biến hóa thành nàng thơ nhẹ nhàng, thanh thoát cho đời thêm nhẹ!

Vẻ đẹp tựa như thiên thần của cả hai mẹ con không chỉ khiến fan tan chảy, mà còn trẻ thành niềm khao khát của biết bao bà mẹ rằng, ước gì mình cũng có một cô công chúa nhỏ đáng yêu và kháu khỉnh như thế!

Để cả gia đình cùng tông xuyệt tông mỗi khi ở nhà, hay cả khi nắm tay nhau dạo bước nào mình cùng xuống phố…