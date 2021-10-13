Mãn nhãn với cách lên đồ đồng điệu, xinh hết nấc giữa Hồ Ngọc Hà và nàng tiểu công chúa Lisa

Tin tức giải trí 13/10/2021 17:20

Từ khi có công chúa nhỏ Lisa đến nay, Hồ Ngọc Hồ và con gái yêu thường xuyên diện những bộ đồ ton sur ton bắt mắt, khiến không ít bà mẹ Việt thầm mong ước mình cũng có một cô công chúa nhỏ đáng yêu như vậy…

Từ khi có công chúa nhỏ Lisa đến nay, Hồ Ngọc Hồ và con gái yêu thường xuyên diện những bộ đồ ton sur ton bắt mắt, khiến không ít bà mẹ Việt thầm mong ước mình cũng có một cô công chúa nhỏ đáng yêu như vậy.

Mãn nhãn với cách lên đồ đồng điệu, xinh hết nấc giữa Hồ Ngọc Hà và nàng tiểu công chúa Lisa - Ảnh 1

Không cần đồ hiệu sang chảnh, mà chỉ bằng những item thoải mái và đơn giản như áo hai dây, váy đũi, hoặc đầm voan nhẹ, mắt kính, cái nơ điệu đà để trưng diện cho Lisa mỗi khi lên hình cùng mẹ, là đã đủ để tiểu công chúa cực xịn, mịn và mix&match cùng với trang phục của mẹ Hà Hồ rồi.

Mãn nhãn với cách lên đồ đồng điệu, xinh hết nấc giữa Hồ Ngọc Hà và nàng tiểu công chúa Lisa - Ảnh 2

Hai mẹ con xinh như thiên thần trong truyện tranh, trông Lisa sành điệu như mẫu nhí

Mãn nhãn với cách lên đồ đồng điệu, xinh hết nấc giữa Hồ Ngọc Hà và nàng tiểu công chúa Lisa - Ảnh 3

Mặc dù còn bé xíu nhưng công chúa nhỏ cũng rất biết tạo kiểu để chụp hình cùng mẹ sao cho thật trendy mới chịu cơ

Mãn nhãn với cách lên đồ đồng điệu, xinh hết nấc giữa Hồ Ngọc Hà và nàng tiểu công chúa Lisa - Ảnh 4

Sự kết hợp ton sur ton khi lên hình chứng tỏ chỉ con gái là hiểu mẹ mình nhất

Mãn nhãn với cách lên đồ đồng điệu, xinh hết nấc giữa Hồ Ngọc Hà và nàng tiểu công chúa Lisa - Ảnh 5

Nào thì mẹ con mình cùng sành điệu khi ra phố nhé!

Mãn nhãn với cách lên đồ đồng điệu, xinh hết nấc giữa Hồ Ngọc Hà và nàng tiểu công chúa Lisa - Ảnh 6

Và có đôi khi thì lại biến hóa thành nàng thơ nhẹ nhàng, thanh thoát cho đời thêm nhẹ!

Vẻ đẹp tựa như thiên thần của cả hai mẹ con không chỉ khiến fan tan chảy, mà còn trẻ thành niềm khao khát của biết bao bà mẹ rằng, ước gì mình cũng có một cô công chúa nhỏ đáng yêu và kháu khỉnh như thế!

Mãn nhãn với cách lên đồ đồng điệu, xinh hết nấc giữa Hồ Ngọc Hà và nàng tiểu công chúa Lisa - Ảnh 7

Để cả gia đình cùng tông xuyệt tông mỗi khi ở nhà, hay cả khi nắm tay nhau dạo bước nào mình cùng xuống phố…

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