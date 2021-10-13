3 kiểu tóc cho mùa thu đông chị em nhất định phải thử một lần trong đời

Làm đẹp 13/10/2021 05:00

Hết dịch rồi hội chị em mình lại rủ nhau đi làm đẹp thôi, ngoài quần áo, phụ kiện ra thì tóc cũng là một trong những phần giúp phái đẹp trở nên tự tin và quyến rũ hơn. Thế nên với những ai đang muốn thay đổi kiểu tóc trong mùa thu đông năm nay, thì đừng bỏ qua 3 trendy đang rất hot này…

Hết dịch rồi hội chị em mình lại rủ nhau đi làm đẹp thôi, ngoài quần áo, phụ kiện ra thì tóc cũng là một trong những phần giúp phái đẹp trở nên tự tin và quyến rũ hơn.

Thế nên với những ai đang muốn thay đổi kiểu tóc trong mùa thu đông năm nay, thì đừng bỏ qua 3 trendy đang rất hot này…

Tóc ngang vai duỗi cúp chưa bao giờ hết hot

3 kiểu tóc cho mùa thu đông chị em nhất định phải thử một lần trong đời - Ảnh 1

Kiểu tóc chữ C rất phù hợp với những cô nàng sở hữu khuôn mặt trái soan...

Ảnh minh họa

Kiểu tóc này phù hợp với những chị em sở hữu khuôn mặt trái soan hoặc hơi dài, vì điểm cộng của nó chính là phần đuôi cúp vào phía bên trong giúp che bớt đi một vài điểm chết trên khuôn mặt.

Do đó, khi sở hữu mái tóc này chị em sẽ thấy khuôn mặt của mình thêm phần duyên dáng và đáng yêu hơn.

Tóc dài xoăn sóng nữ tính

3 kiểu tóc cho mùa thu đông chị em nhất định phải thử một lần trong đời - Ảnh 2
Với những cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch, nữ tính thì chọn kiểu tóc dài xoăn sóng là chuẩn bài... Ảnh minh họa

Với những cô nàng theo đuổi sự dịu dàng, nữ tính thì kiểu tóc dài dạng xoăn sóng sinh ra là để dành cho các bạn.

Kiểu tóc ngắn uấn xoăn

3 kiểu tóc cho mùa thu đông chị em nhất định phải thử một lần trong đời - Ảnh 3
Một chút phá cách nhưng không kém phần duyên dáng với kiểu tóc

ngắn uốn xoăn... Ảnh minh họa

Một chút nổi loạn nhưng không kém phần cá tính chính là những lời khen có cánh mà hội chị em dành cho kiểu tóc này.

Thế nên, với những bạn nữ ưa chuộng phong cách cá tính và muốn tạo điểm nhấn độc đáo cho mái tóc của mình, thì tạo kiểu tóc này là phù hợp nhất.

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