3 gợi ý mix match đồ kẻ sọc siêu xinh cho quý cô công sở đi làm lại sau những ngày nghỉ dịch

Làm đẹp 12/10/2021 10:13

Điểm nổi bật của những item kẻ sọc chính là giúp các nàng công sở ăn gian chiều cao và trở nên mi nhon hơn trong mắt người đối diện. Chính vì vậy mà các nàng đừng bỏ qua 3 gợi ý mix match đồ kẻ sọc siêu xinh, giúp nàng ghi điểm trong mắt các đồng nghiệp dưới đây…

Điểm nổi bật của những item kẻ sọc chính là giúp các nàng công sở ăn gian chiều cao và trở nên mi nhon hơn trong mắt người đối diện.

Chính vì vậy mà các nàng đừng bỏ qua 3 gợi ý mix match đồ kẻ sọc siêu xinh, giúp nàng ghi điểm trong mắt các đồng nghiệp dưới đây…

1. Đầm sơ mi kẻ sọc thanh lịch

3 gợi ý mix match đồ kẻ sọc siêu xinh cho quý cô công sở đi làm lại sau những ngày nghỉ dịch - Ảnh 1
Đầm sơ mi kẻ sọc, phong cách chuẩn quý cô công sở thanh lịch - Ảnh minh họa

Đối với đầm sơ mi kẻ sọc thì các nàng những item có nhấn eo và dây nơ thắt lưng là chuẩn bài nhất.

Bởi vì như vậy vừa sẽ giúp các nàng ăn gian thêm được vài centimet, lại vừa trông trẻ trung và thanh lịch hơn.

2. Set blazer với quần âu ống lửng thanh thoát

3 gợi ý mix match đồ kẻ sọc siêu xinh cho quý cô công sở đi làm lại sau những ngày nghỉ dịch - Ảnh 2
Thanh thoát và dễ mix chính là ưu điểm nổi bật của outfit blazer... Ảnh minh họa

Với set đồ này thì chị em có thể chọn cho mình những tông màu sáng: hồng, cam, đất, xanh, mint… để trông nổi bật hơn.

Nhìn chung ngoài ưu điểm thanh lịch ra thì item này cũng khá dễ mix, do đó nó thường được các quý cô công sở ưu tiên lựa chọn hàng đầu dành cho những ngày đi làm.

3. Aó blouse kẻ sọc với quần jeans

3 gợi ý mix match đồ kẻ sọc siêu xinh cho quý cô công sở đi làm lại sau những ngày nghỉ dịch - Ảnh 3
Với những cô nàng theo đuổi phong cách năng động, nhưng vẫn không kém phần sang chảnh thì: aó blouse kẻ sọc mix cùng với quần jeans chính là một sự lựa chọn thông thái - Ảnh minh họa

Outfit aó blouse kẻ sọc với quần jeans dường như là một sự kết hợp hoàn hảo cho những cô nàng theo đuổi phong cách năng động, những không kém phần trẻ trung, khỏe khoắn và vẫn toát lên được nét điệu đà, duyên dáng trên từng đường nét của cơ thể.

Do đó, chỉ với chiếc quần jeans xanh và chiếc áo blouse kẻ sọc xanh ton sur ton xinh yêu như này thôi, là cũng đã đủ để các nàng nâng tầm phong cách của mình lên rất nhiều rồi đấy nhé!

5 set đồ sịn xò mix cùng giày bệt, nàng diện lên thì trông xinh hết nấc

5 set đồ sịn xò mix cùng giày bệt, nàng diện lên thì trông xinh hết nấc

Trong tủ có giày bệt thì nàng đừng để phí nhé, mà hãy mix ngay cùng với những item cực chất này, chỉ cần lên đồ thôi là nàng đã xinh hết nấc rồi…

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