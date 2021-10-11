5 set đồ sịn xò mix cùng giày bệt, nàng diện lên thì trông xinh hết nấc

Trong tủ có giày bệt thì nàng đừng để phí nhé, mà hãy mix ngay cùng với những item cực chất này, chỉ cần lên đồ thôi là nàng đã xinh hết nấc rồi…

Phần lớn các cô nàng nấm lùn thường khá ngại phải mix đồ với giày bệt, bởi vì đa phần đều sợ rằng mặc như vậy thì trông kiểu như mình “chỉ có một mẩu”.

Nhưng nàng đừng lo, vì nếu biết cách mix nó với những outfit quần jeans ống, quần short hay váy ngắn, thì đảm bảo không những không làm nàng lùn tịt đi đâu, mà còn trông cao hơn là đằng khác.

Tham khảo thử 5 set đồ mix cùng giày bệt dưới đây, biết đâu sau khi xem xong các nàng lại mê tít và ứng dụng liền ấy chứ?

Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi quần jeans ống đứng mix cùng áo thun cổ polo, bộ đôi hoàn hảo cho những cô nàng theo đuổi phong cách trẻ trung, khỏe khoắn

Ảnh minh họa: Internet

Aó sơ mi mix cùng quần âu ống lửng, tuy phong cách quen thuộc nhưng vẻ đẹp thì lại vượt thời gian

Ảnh minh họa: Internet

Mix đồ cùng chân váy xẻ tà, giúp nàng vừa có thể ăn gian chiều cao lại vừa trông gợi cảm hơn

Ảnh minh họa: Internet

Quần cạp cao mix cùng áo thun hoặc sơ mi kiểu cách, giúp hô biến đôi chân ngắn của nàng thành đôi chân dài xinh yêu

Ảnh minh họa: Internet

Đầm sơ mi kẻ sọc, mang đến vẻ thanh lịch cho các quý cô công sở

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