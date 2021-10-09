Mắc phải 5 lỗi phong thủy trong phòng ngủ như này, bảo sao vợ chồng cứ hay lục đục, cãi vã nhau hoài

Không gian sống 09/10/2021 17:08

Phong thủy cũng đóng vai trò rất quan trọng trong sự hòa hợp của đời sống vợ chồng, hay sự bất hòa, tranh cãi, lục đục, khiến cho cả hai làm tổn thương nhau. Thế nên, nếu gia đình bạn thường xuyên cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì hãy thử xem có khi nào phạm phải 5 lỗi phong thủy cực kì nghiêm trọng này không?

Phong thủy có tác động không hề nhỏ đến sự hòa hợp của đời sống vợ chồng, hay sự bất hòa, tranh cãi, lục đục, khiến cho cả hai làm tổn thương nhau.

Thế nên, nếu gia đình bạn thường xuyên cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì hãy thử xem có khi nào phạm phải 5 lỗi phong thủy cực kì nghiêm trọng này không?

Đặt gương đối diện với phòng ngủ

Mắc phải 5 lỗi phong thủy trong phòng ngủ như này, bảo sao vợ chồng cứ hay lục đục, cãi vã nhau hoài - Ảnh 1

Tốt nhất là không nên treo gương trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng -

Ảnh minh họa

Kê gương soi đối diện với phòng ngủ sẽ làm cho người ở trong phòng rơi vào trạng thái mê man, ngủ không được sâu giấc và không thể tập trung nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Do đó thay vì đặt gương ở phòng ngủ, thì gia đình bạn có thể ở vị trí hai bên đầu giường, hoặc một vị trí nào đó khác cho phù hợp hơn.

Phần đầu giường đối diện với bức tường phía sau bồn cầu

Nếu như phần đầu giường ngủ mà đối diện với phía sau bồn cầu thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả hai vợ chồng.

Điển hình là nó sẽ khiến cho tâm trí của cả hai thường bị mất tập trung, thiếu sáng suốt trong lúc xử lý các tình huống xảy ra trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

Cửa nhà vệ sinh đối diện với giường ngủ

Mắc phải 5 lỗi phong thủy trong phòng ngủ như này, bảo sao vợ chồng cứ hay lục đục, cãi vã nhau hoài - Ảnh 2
Không nên thiết kế nhà vệ sinh đối diện với phòng ngủ - Ảnh minh họa

Nhà vệ sinh thường ẩm ướt và chứa nhiều nguồn năng lượng không tốt, thế nên nó không những ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ, mà còn khiến cho tâm tính của người nhà sẽ có cảm giác khó chịu và thay đổi thất thường.

Đầu giường không có điểm tựa vững chắc

Giường ngủ của vợ chồng không nên đặt ở giữa lưng chừng nhà, mà nên có điểm tựa vững chắc để chất lượng giấc ngủ được ngon và sâu giấc hơn.

Không nên trồng cây cảnh trong phòng ngủ của hai vợ chồng

Mắc phải 5 lỗi phong thủy trong phòng ngủ như này, bảo sao vợ chồng cứ hay lục đục, cãi vã nhau hoài - Ảnh 3
Không nên trồng cây cảnh trong phòng ngủ - Ảnh minh họa

Không nên đặt hồ cá cảnh hay cây tiểu cảnh trong phỏng ngủ, bởi vì nó sẽ làm cho bạn bị giật mình vào lúc nửa đêm.

Như vậy sẽ vừa gây ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon và sâu, lại vừa không tốt cho sức khỏe tâm, sinh lý của cả hai vợ chồng.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo*

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