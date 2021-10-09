Sốt với 5 loại cây trồng trong nhà giúp gia chủ hút tài lộc, tiền bạc vào nhà nước Sống Đà

Phú quý không chỉ là loại cây giúp cho gia chủ tô điểm thêm sức sống mới cho bàn làm việc, trang trí cho nhà cửa, mà nó còn được biết đến là loại cây giúp thu hút vận may và tài lộc vào nhà.

Bất ngờ với 5 loại cây trồng trong nhà vừa không tốn đất, vừa, vừa rất hợp phong thủy, lại vừa giúp gia chủ thu hút tài lộc, tiền bạc vào nhà ầm ầm…

Những chiếc lá của Kim ngân đan quyện vào nhau tượng trưng cho sức mạnh của sự đoàn kết và sức sống của nhân sinh.

Do đó, với những gia đình muốn trồng loại cây này trong nhà để tăng thêm sự may mắn, bình an và thịnh vượng thì có thể mua về trồng và chăm theo hiểu thủy canh.

Đối với loại cây này rất dễ trồng và chăm sóc trong nhà theo hình thức thủy canh.

Vì thế, nếu như bạn hợp mệnh với loại cây này và muốn gia tăng sự may mắn và tài lộc cho gia đình mình, thì có thể mua kim ngân về trồng.

Cây ngọc ngân

Ngọc ngân mang sự may mắn, bình yên đến với mọi nhà... Ảnh minh họa

Cây ngọc ngân là loại tiêu cảnh giúp cho gia chủ thu hút tiền tài, vận may và sự thịnh vượng, sức khỏe vào nhà.

Loại cây này có bộ rễ chùm nên rất dễ sinh trưởng, có thể sống được trong môi trường nước và ở những nơi thiếu ánh sáng.

Cây vạn lộc

Vạn lộc là loại cây tiểu cảnh không chỉ giúp cho ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, mà về phương diện phong thủy, nó còn được biết đến là loại cây thu hút sự may mắn, tài lộc, sức khỏe về cho gia chủ.

Thế nhưng có một điểm đặc biệt là so với ngọc ngân có thể sinh trưởng được trong điều kiện ánh sáng yếu ớt, thì riêng với vạn lộc thì lại chỉ ưa sống ở những vùng có ánh sáng dồi dào.

Do đó, gia chủ có thể trồng vạn lộc trong nhà theo cách trồng cây thủy sinh, tuy nhiên để cậy có thể sinh trưởng tốt, thì chỉ nên đặt nó ở cửa chỗ sổ hoặc dưới ánh đèn huỳnh quang, nơi có nhiều ánh sáng.

Cây đế vương

Đế vương, biểu trưng của sự uy quyền, sang trọng và quý phái... Ảnh minh họa

Đế vương là cây biểu trưng cho sự giàu sáng, quý phái, sang trọng, quyền lực và sự thành đạt.

Do đó, loại cây này thường được các nhà lãnh đạo, quản lý hay mua về để trồng trưng trên bàn làm việc, hoặc trong nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm