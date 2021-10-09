Sốt với 5 loại cây trồng trong nhà giúp gia chủ hút tài lộc, tiền bạc vào nhà nước Sống Đà

Không gian sống 09/10/2021 07:54

Trồng 5 loại cây này thì đảm bảo sức khỏe, tài lộc, tiền bạc kéo vào nhà ầm ầm như nước Sông Đà, gia chủ có tiêu mỏi tay suốt đời này qua đời nọ cũng chẳng hết...

Bất ngờ với 5 loại cây trồng trong nhà vừa không tốn đất, vừa, vừa rất hợp phong thủy, lại vừa giúp gia chủ thu hút tài lộc, tiền bạc vào nhà ầm ầm…

  • Cây phú quý
Sốt với 5 loại cây trồng trong nhà giúp gia chủ hút tài lộc, tiền bạc vào nhà nước Sống Đà - Ảnh 1
Phú quý giúp tiền bạc sinh sôi nảy nở... Ảnh minh họa

Phú quý không chỉ là loại cây giúp cho gia chủ tô điểm thêm sức sống mới cho bàn làm việc, trang trí cho nhà cửa, mà nó còn được biết đến là loại cây giúp thu hút vận may và tài lộc vào nhà.

Do đó, với những gia đình muốn trồng loại cây này trong nhà để tăng thêm sự may mắn, bình an và thịnh vượng thì có thể mua về trồng và chăm theo hiểu thủy canh.

  • Cây kim ngân

Những chiếc lá của Kim ngân đan quyện vào nhau tượng trưng cho sức mạnh của sự đoàn kết và sức sống của nhân sinh.

Đối với loại cây này rất dễ trồng và chăm sóc trong nhà theo hình thức thủy canh.

Vì thế, nếu như bạn hợp mệnh với loại cây này và muốn gia tăng sự may mắn và tài lộc cho gia đình mình, thì có thể mua kim ngân về trồng.

  • Cây ngọc ngân
Sốt với 5 loại cây trồng trong nhà giúp gia chủ hút tài lộc, tiền bạc vào nhà nước Sống Đà - Ảnh 2
Ngọc ngân mang sự may mắn, bình yên đến với mọi nhà... Ảnh minh họa

Cây ngọc ngân là loại tiêu cảnh giúp cho gia chủ thu hút tiền tài, vận may và sự thịnh vượng, sức khỏe vào nhà.

Loại cây này có bộ rễ chùm nên rất dễ sinh trưởng, có thể sống được trong môi trường nước và ở những nơi thiếu ánh sáng.

  • Cây vạn lộc

Vạn lộc là loại cây tiểu cảnh không chỉ giúp cho ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, mà về phương diện phong thủy, nó còn được biết đến là loại cây thu hút sự may mắn, tài lộc, sức khỏe về cho gia chủ.

Thế nhưng có một điểm đặc biệt là so với ngọc ngân có thể sinh trưởng được trong điều kiện ánh sáng yếu ớt, thì riêng với vạn lộc thì lại chỉ ưa sống ở những vùng có ánh sáng dồi dào.

Do đó, gia chủ có thể trồng vạn lộc trong nhà theo cách trồng cây thủy sinh, tuy nhiên để cậy có thể sinh trưởng tốt, thì chỉ nên đặt nó ở cửa chỗ sổ hoặc dưới ánh đèn huỳnh quang, nơi có nhiều ánh sáng.

  • Cây đế vương
Sốt với 5 loại cây trồng trong nhà giúp gia chủ hút tài lộc, tiền bạc vào nhà nước Sống Đà - Ảnh 3
Đế vương, biểu trưng của sự uy quyền, sang trọng và quý phái... Ảnh minh họa

Đế vương là cây biểu trưng cho sự giàu sáng, quý phái, sang trọng, quyền lực và sự thành đạt.

Do đó, loại cây này thường được các nhà lãnh đạo, quản lý hay mua về để trồng trưng trên bàn làm việc, hoặc trong nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Điểm mặt 3 kiểu váy “có độ phủ sóng dày đặc” và đốn gục trái tim của hàng triệu chị em phụ nữ trong mùa thu đông năm nay

Điểm mặt 3 kiểu váy “có độ phủ sóng dày đặc” và đốn gục trái tim của hàng triệu chị em phụ nữ trong mùa thu đông năm nay

Điểm mặt 3 kiểu váy đang làm mưa làm gió trong mùa thu đông năm 2021, đặc biệt các item này rất được lòng các tín đồ mê thời trang, khám phá ngay...

Xem thêm
Từ khóa:   Các loại cây trồng trong nhà tốt cho sức khỏe chọn cây phong thủy Cây tiểu cảnh thu hút tài lộc trồng trong nhà

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 8 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 2 giờ 13 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?