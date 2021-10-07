3 cột mốc quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ, xem thử bạn đang ở cột mốc nào trên cuộc hành trình của cuộc đời mình?

Tâm sự 07/10/2021 18:15

Dù muốn hay không thì trên đường đời mỗi người phụ nữ cũng đều sẽ phải trải qua 3 cột mốc quan trọng và rất đáng nhớ này. Xem thử bạn đang ở đâu trên cuộc hành trình của cuộc đời mình?

Dù muốn hay không thì trên đường đời mỗi người phụ nữ cũng đều sẽ phải trải qua 3 cột mốc quan trọng và rất đáng nhớ này. Xem thử bạn đang ở đâu trên cuộc hành trình của cuộc đời mình?

Cột mốc tuổi 30

3 cột mốc quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ, xem thử bạn đang ở cột mốc nào trên cuộc hành trình của cuộc đời mình? - Ảnh 1

Phụ nữ ở tuổi 30 không phải là già, nhưng cũng không còn quá trẻ để họ đưa ra bất kì một quyết định nào dẫn đến sai lầm trong tình yêu, hôn nhân...

Ảnh minh họa

Phụ nữ ở tuổi 30 không phải là già, nhưng cũng không còn quá trẻ để họ đưa ra bất kì một quyết định nào dẫn đến sai lầm trong tình yêu, hôn nhân, hay bất kì một điều gì trong cuộc sống.

Bởi chỉ cần một quyết định sai lầm là sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, nhẹ thì suy sụp tinh thần, nặng thì dẫn đến những cái kết khó đoán định và thậm chí là rất tang thương.

Do đó, phụ nữ ở độ tuổi này thường sẽ rất bình tĩnh, bản lĩnh và vững vàng để đứng vững trên đôi chân của mình.

Hơn nữa, dù thế giới của họ có người đàn ông hay không, tròn mèo như thế nào thì họ vẫn có đủ năng lực để tự lo, tự liệu, tự làm chủ cuộc đời và làm cho cuộc sống của mình trở nên thật giá trị, ý nghĩa và hạnh phúc luôn đong đầy.

Cột mốc tuổi 40

3 cột mốc quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ, xem thử bạn đang ở cột mốc nào trên cuộc hành trình của cuộc đời mình? - Ảnh 2

Khi đã bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời rồi, thì đa phần chị em ở trong khoảng độ tuổi này đã trải qua quá nhiều những nỗi thăng trầm trong cuộc đời...

Ảnh minh họa

Khi đã bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời rồi, thì đa phần chị em ở trong khoảng độ tuổi này đã trải qua quá nhiều những nỗi thăng trầm trong cuộc đời.

Có người thì gia đình hạnh phúc viên mãn, con đàn, cháu đống, không phải lo cái ăn cái mặc.

Nhưng lại cũng có những hoàn cảnh luôn phải chạy vạy từng bữa, người thì lại ly hôn chồng, rồi thì lại cũng có những người không có người thân và gia đình bên cạnh.

Nhưng dù là ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì phụ nữ ở độ tuổi này vẫn trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết.

Thế nên, họ sẽ nỗ lực để phấn đấu thực hiện tất cả những ước mơ và hoài bão của mình đang còn dang dở, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, theo đuổi những sở thích, đam mê và sống một cuộc đời vuông tròn nhất có thể.

Cột mốc tuổi 50 trở đi

3 cột mốc quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ, xem thử bạn đang ở cột mốc nào trên cuộc hành trình của cuộc đời mình? - Ảnh 3

Ở khoảng độ tuổi này thì phụ nữ phần lớn đã nghỉ hưu và hầu hết trong số họ đã nếm trải và đi qua tất cả những ái ố, hỉ nộ trong cõi hồng trần...

Ảnh minh họa

Ở khoảng độ tuổi này thì phụ nữ phần lớn đã nghỉ hưu và hầu hết trong số họ đã nếm trải và đi qua tất cả những ái ố, hỉ nộ trong cõi hồng trần.

Thế nên trong khoảng thời gian này ngoài ở bên con cháu, quan tâm chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn vườn tâm hôn ra, thì họ còn luôn nỗ lực để đi sâu vào thế giới bên trong nội tâm của mình để quán chiếu lại sự đời, học cách buông bỏ và làm những việc thiện lành…

Nhờ vậy mà cuộc sống của họ thêm phần thi vị, thanh an, hạnh phúc, ý nghĩa và trọn vẹn hơn mỗi ngày. 

Làm thế nào để chị hội chị em gặp được “soulmate” của cuộc đời mình? và đây chính là câu trả lời mà bạn đang rất mong đợi…

Làm thế nào để chị hội chị em gặp được “soulmate” của cuộc đời mình? và đây chính là câu trả lời mà bạn đang rất mong đợi…

3 điều bí mật giúp hàng triệu chị em phụ nữ gặp được “soulmate”, Mr right của cuộc đời mình…

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự phụ nữ tâm sự cuộc sống

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín