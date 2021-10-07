Làm thế nào để chị hội chị em gặp được “soulmate” của cuộc đời mình? và đây chính là câu trả lời mà bạn đang rất mong đợi…

Thực chất thì mọi việc không hề khó như bạn nghĩ, chỉ cần bạn nắm trong lòng bàn tay 3 điều bí mật này…

Làm thế nào để phụ nữ gặp được “soulmate” (hòa hợp về tâm hồn, cảm xúc) của cuộc đời mình? là câu hỏi mà rất nhiều cô gái hay hỏi tôi khi xem bài tarot.

Bởi vì tôi biết rằng, sâu thẳm trong mỗi con người đều có những tổn thương, hay còn có thể gọi nó bằng một tên gọi khác là đứa trẻ bên trong.

Tại sao tôi lại nhấn mạnh việc bạn phải chữa lành trước khi bước vào mối quan hệ với ai đó?

Sự tổn thương này có thể là do yếu tố gia đình, xã hội hay bất kì một tác nhân ngoại cảnh nào đó tác động vào, khiến trái tim bạn bị tan vỡ và tâm hồn bạn cũng không được lành lặn.

Bạn có vui cười đó, nhưng sự thật trong lòng bạn có vui không, thì điều này chỉ có bản thân bạn mới là người rõ nhất.

Cho nên đối với những người bị tổn thương, thì ngay cả chính bản thân họ còn không có khả năng để sống một cuộc đời hạnh phúc, trọn vẹn với cuộc sống của mình.

Thế thì lấy cái gì để đảm bảo rằng họ có thể mang đến niềm vui, hạnh phúc đến cho cuộc đời của người khác?

Do đó nếu như bạn đang bị mắc kẹt trong tình trạng này, thì đừng bao giờ hão huyền hy vọng rằng, mình sẽ may mắn gặp được một người đàn ông nào có đủ bao dung, đủ sự kiên nhẫn đến bên đời mình và giúp bạn chữa lành trái tim tổn thương.

Bởi vì phải thừa công nhận một điều rằng, ai đến bên đời ai, ai yêu thương ai thì cũng đều hướng đến một mục đích chung duy nhất là yêu để được yêu.

Trong khi ở trong một mối quan hệ với một người bị tổn thương là bạn, thì người đàn ông vừa không những không được yêu, được thương như chính những gì họ xứng đáng.

Mà chính họ còn bị bạn làm cho trái tim của họ phải chịu đầy rẫy sự tổn thương? vậy thì mấy ai đủ bao dung, kiên nhẫn mà ở lại bên bạn?

Hơn nữa, trong lúc bạn bị tổn thương, thì khả năng cao là dù có yêu ai, thương ai thì bạn cũng chỉ sẽ gặp được những người đàn ông có hoàn cảnh, tình trạng tương tự như bạn mà thôi.

Bởi theo quy tắc hoạt động của luật hấp dẫn là, bạn là ai thì cuộc đời của bạn sẽ là như thế, có nghĩa là những người mà bạn gặp, những thứ mà bạn nhận lại, những hoàn cảnh mà bạn sẽ trải qua… hoàn toàn tương ứng với tâm hồn, tính cách và tất cả những gì đang tồn tại trong con người của bạn.

Do đó, chữa lành trước khi bước vào mối quan hệ là vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ là yếu tố giúp bạn “xứng đáng” để gặp và yêu một người đàn ông tốt, người có đầy đủ năng lực để mang niềm hạnh phúc đến cho cuộc đời bạn.

Hãy hoàn thiện bản thân trước khi bước vào tình yêu

Phụ nữ có thể là một người bình thường, nhưng đừng để cho bản thân mình mãi là "một người tầm thường" - Ảnh minh họa

Hoàn thiện bản thân trước khi yêu thương ai đó là vô cùng quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn tự tin hơn khi gặp được mr right của cuộc đời mình.

Hơn nữa, khi bạn trở nên có giá trị cao trong mắt đối phương, thì người ta cũng sẽ coi trọng bạn hơn, bởi vì không một người đàn ông tốt nào nỡ đánh mất đi cô gái đầy giá trị tốt đẹp và tuyệt vời như bạn.

Vì thế, hãy nỗ lực thật nhiều các cô gái nhé! bởi vì cuộc sống này ngắn ngủi vô cùng… thời gian nếu đứng chung thì nó là vô tận, nhưng nếu làm một bài toán nhỏ để so sánh nó với một đời người, thì quả là chưa tày nổi một gang tay.

Do đó, nếu muốn sánh bước bên một chàng hoàng tử, thì chẳng còn cách nào khác là bạn cũng hãy nỗ lực để trở thành một nàng công chúa vừa thông minh, vừa xinh đẹp, để tương xứng với chàng bạch mã khôi ngô, tuấn tú của cuộc đời mình.

Hãy nỗ lực để đi làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, thiếu kém phước duyên hơn mình, việc làm này sẽ giúp bạn “cải đổi số mệnh”, muốn gì được nấy…

Quy luật vận hành công bằng của vũ trụ chính là: Đồng thanh thì tương ứng - đồng khí thì tương cầu - Ảnh minh họa

Nhiều người bảo với tôi rằng: “phải chờ giàu có lên rồi mới đi làm từ thiện”, chứ nghèo thì lấy tiền đâu mà làm từ thiện?”

Trước giờ bản thân tôi không có thói quen đánh giá hay phán xét bất kì một ai và cũng không có bất kì một phán xét phải hay trái gì cho trường hợp này.

Bởi vì nếu đứng trên lập trường, quan điểm của họ thì bản thân tôi cũng thừa hiểu một điều rằng, người giàu thì rất khó để mà tu hành, còn người nghèo thì rất khó để cho đi.

Bởi vì cái cúi đầu của người giàu là cái cúi đầu của đức độ, còn cái cúi đầu của người nghèo khó là cái cúi đầu của hoàn cảnh.

Hơn nữa, một người bị đau chân, thì đương nhiên là họ chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình thôi, chứ nào ai đủ tâm sức để mà xem xét đến cái chân đau của người khác?

Do đó khi đặt bản thân mình ở vị trí của họ, thì tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu và cảm thông với suy nghĩ cảu họ, mặc dù nó có vẻ hơi phiến diện một chút.

Tuy nhiên đặt ở một góc nhìn khác đi, thì có thể thấy rằng: đi làm từ thiện, giúp đỡ người lúc khó khăn, hoạn nạn “trong khả năng của mình” chính là việc bạn đang tự giúp đỡ, cứu lấy chính cuộc đời mình chứ không phải là bạn đang giúp người như những gì mà bạn nhìn thấy bằng mắt thường của mình.

Bởi khi bạn giúp người khác, thì sẽ có nhiều những người khác có thể là bạn quen biết, hoặc chưa từng một lần gặp gỡ, quen biết họ sẽ giúp đỡ lại bạn trong những lúc bạn khó khăn, hoạn nạn nhất.

Thế nên ông bà mới từng nói: “sởi lởi thì trời cho còn bo bo thì trời buộc” là vì vậy. Hơn nữa bạn cũng có thể thấy rằng, rất nhiều tỉ phú trên thế giới họ càng đi làm từ thiện nhiều, càng cho đi nhiều thì lại càng giàu có đó sao?

Cho nên, trở thành một cô gái biết cân bằng giữa việc cho đi và nhận lại, sở hữu trái tim nhân ái, biết yêu thương và giúp đỡ những người yếu thế hơn mình không những giúp bạn cải mệnh nghèo thành giàu, từ chỗ kém phước duyên lành thành có nhiều cơ hội để gặp được một người chồng tốt, mà chính việc làm này còn giúp bạn có một cuộc sống trọn vẹn, như ý: may mắn, bình an, hạnh phúc và thật sự ý nghĩa.