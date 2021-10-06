5 câu hỏi giúp phụ nữ dễ dàng đưa ra quyết định nên ở lại hay rời bỏ mối quan hệ tình yêu, hôn nhân đang trên bờ vực thẳm…

Bạn có cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này không?

5 câu hỏi giúp chị em nhanh chóng, sáng suốt đưa ra quyết định nên ở lại hay rời bỏ mối quan hệ tình yêu, hôn nhân đang trên bờ vực thẳm…

Bạn có được là chính mình khi ở bên cạnh người đàn ông này không?

Khi yêu người đàn ông này bạn có cảm thấy hạnh phúc không? có bao giờ sợ mất anh ấy không? anh ấy có mang lại cảm giác vui vẻ, lãng mạn cho bạn mỗi khi cả hai ở bên nhau không?

Có được là chính em không? - Ảnh minh họa

Khi ở bên cạnh anh ấy bạn có được là chính mình không, hay là luôn phải gồng mình lên để trở thành một người khác?

Khi cãi nhau anh ấy có là người xuống nước xin lỗi, làm lành với bạn trước không?

Khi xảy ra tranh cãi ai là người xuống nước cầu hòa trước? - Ảnh minh họa

Khi cả hai xảy ra tranh cãi, anh ấy có nhường nhịn bạn không? có chủ động làm hòa với bạn trước không?

Khi cả hai gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, anh ấy có đứng ra giải quyết không?

Em có cảm thấy mãn nguyện với chuyện tình cảm, cuộc hôn nhân của mình không? - Ảnh minh họa

Khi mối quan hệ của hai bạn xảy ra mâu thuẫn, anh ấy có là người chủ động đứng ra giải quyết vấn đề không?

Bạn có cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người đàn ông mình yêu không?

Hay trong lòng chất đầy những tổn thương, khổ đau và bất hạnh? - Ảnh minh họa

Khi bạn ốm anh ấy có chăm sóc không? lúc bạn gặp chuyện anh ấy có ra tay giúp đỡ không?

Nếu tất cả 5 câu hỏi trên đều là có, thì xin chúc mừng bạn vì bạn có thể nắm tay người đàn ông này và bước tiếp trên cuộc hành trình phía trước cùng anh ấy.

Nhưng nếu như tất cả 5 câu hỏi này đều có câu trả lời là không, thì đã đến lúc bạn nên cân nhắc về mối quan hệ này và tự mình đưa ra quyết định thật sáng suốt...