Cả Face Book và Instagram đồng loạt bị lỗi, khiến hàng triệu người dùng trên toàn thế giới hoang mang…

Hàng triệu người dùng Face Book trên toàn thế giới lo lắng về tài khoản của mình có thể bị mất hoặc có vấn đề gì khác. Tuy nhiên, về phía Face Book thì chưa đưa ra bất kì một lời giải thích nào cho tình trạng này...
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Vào lúc 22h tối qua theo giờ Việt Nam, hàng loạt tài khoản người dùng Face Book và Instagram trên toàn thế giới bị lỗi trên cả bản website, lẫn ứng dụng.
Theo trang báo lỗi Downdetector cho biết: “Face Book bị lỗi nặng nhất với hơn 81% số lượt tài khoản báo lỗi và có khoảng 40.000 lượt báo lỗi từ Instagram”.
Tình trạng này không chỉ khiến cho người dùng mạng xã hội Face Book không thể gửi tin nhắn đi và nhận tin nhắn đến.
Mà các chủ tài khoản Instagram (thuộc Face Book) cũng gặp tình trạng tương tự, họ không thể load bài viết, xem story, đăng bài, ảnh…như mọi khi.
Trước thực trạng trên, hàng triệu người dùng Face Book và Instagram trên toàn thế giới lo lắng về tài khoản của mình có thể bị mất hoặc có vấn đề gì khác.
Tuy nhiên, về phía Face Book thì chưa đưa ra bất kì một lời giải thích nào cho tình trạng này.