3 không phụ nữ nhất định phải khắc cốt ghi tâm để tránh cuộc đời chịu nhiều bất hạnh, tổn thương...

Yêu - Hôn nhân 05/10/2021 08:00

Phụ nữ ứng dụng ngay "3 không" để đưa cuộc đời mình lên tiên: giàu có, sung sướng, bình an, hạnh phúc...

Mặc dù sống vì mình, nhưng phụ nữ khôn ngoan lại nhận được sự đồng tình của mọi người. Để cuộc đời  tránh đi những nỗi bất hạnh, chị em nên khắc cốt ghi tâm 3 điều vàng ngọc này…

Không thay đổi bản thân vì một người đàn ông

3 không phụ nữ nhất định phải khắc cốt ghi tâm để tránh cuộc đời chịu nhiều bất hạnh, tổn thương... - Ảnh 1

Đổi người yêu thì đổi, chứ đừng thay đổi bản thân vì đàn ông. Nhớ nhé phụ nữ - Ảnh minh họa

Rõ ràng bạn thích mặc áo đỏ, váy ngắn, thích ăn món mì ống, đọc sách ở ban công vào mỗi đêm trước khi lên giường đi ngủ...

Âý vậy mà chỉ vì người đàn ông mình yêu không thích, là bạn sẵn sàng thay đổi mọi thói quen vì anh ta.

Lúc đầu anh ta có thể sẽ rất thích sự ngoan ngoãn của bạn, nhưng sau dần anh ta sẽ cảm thấy nhàm chán và bỏ rơi bạn đi với người phụ nữ khác mà thôi.

Không xem thường sức khỏe và nhan sắc của mình

3 không phụ nữ nhất định phải khắc cốt ghi tâm để tránh cuộc đời chịu nhiều bất hạnh, tổn thương... - Ảnh 2
Thân không khỏe thì tâm bất an, sắc héo nhạt thì chỉ làm cho phụ nữ thêm tự ti và đánh mất đi rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời - Ảnh minh họa

Có sức khỏe tốt thì phụ nữ mới có đủ tâm sức để mà làm đẹp, còn có sắc đẹp rồi thì con đường công danh, cũng như cuộc sống của phụ nữ sẽ nở hoa.

Do đó, nếu phụ nữ không xem trọng sức khỏe và sắc đẹp của mình sẽ khiến cho không người đàn ông nào coi trọng bạn và đường đến với hạnh phúc và sự thành công là quá xa vời.

Cho nên bận gì thì bận, không làm ra được nhiều tiền thì cũng không sao, nhưng phụ nữ nhất định phải xem trọng sức khỏe và sắc đẹp của bản thân mình.

Không để ai kiểm soát cuộc đời mình

3 không phụ nữ nhất định phải khắc cốt ghi tâm để tránh cuộc đời chịu nhiều bất hạnh, tổn thương... - Ảnh 3
Nhờ vào ai cũng không bằng nhờ cậy chính bản thân mình - Ảnh minh họa

Người chồng có thể yêu thương bạn nhưng họ không đảm bảo được với bạn rằng sẽ là cây tùng, cây bách để che mưa chắn nắng suốt đời cho cuộc đời bạn.

Bố mẹ có thể thương bạn, nhưng họ không thể thay bạn quyết định cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

Bạn bè có thể góp ý cho bạn, nhưng cũng chẳng ai trong số họ đứng ra chịu trách nhiệm cho tất cả những hậu quả từ các quyết định của bạn.

Do đó, để người khác kiểm soát cuộc đời thật sự rất nguy hiểm, may thì được nhờ còn rủi thì phải tự chịu.

Cho nên, thay vì nhờ cậy vào ai đó chi bằng nhờ cậy vào chính mình. Làm được ít thì hưởng ít, làm được nhiều thì hưởng nhiều, như vậy chẳng phải sẽ chắc chắn, an toàn và tốt hơn?

Cô gái à, sau tất cả những bão giông, sự thăng trầm trong cuộc đời thì tôi biết rằng em thật sự xứng đáng được bình yên!

Cô gái à, sau tất cả những bão giông, sự thăng trầm trong cuộc đời thì tôi biết rằng em thật sự xứng đáng được bình yên!

Những cô gái hay cười và thường cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ thì thường là những người đáng để được trân trọng và yêu thương nhất. Thế nên, sau tất cả những bão giông, sự thăng trầm trong một kiếp người... thì họ là những người xứng đáng được bình yên!

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