Bật mí 9 bước nấu có chép bồi dưỡng cho bà bầu không những không tanh, mà còn thơm ngon tròn vị gấp bội phần

Tuy nhiên nếu như không biết nấu thì nồi cháo cá sẽ rất tanh và khó ăn, vì thế hãy thủ ngay bí kíp với 9 bước nấu cháo cá chép chuẩn vị cho mẹ bầu dưới đây…

Cá chép là một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng, nên thường được nấu để tẩm bổ cho bà bầu và thai nhi.

Để cho ra thành phẩm chuẩn nhà hàng 5 sao cho bà bầu và em bé cùng thưởng thức - Ảnh minh họa

Bước 1. Đầu tiên phải đi mua cá chép về cái đã, nhớ chọn cá còn tươi sống và khỏe mạnh, cầm lên thấy chắc thịt thì khi nấu cá sẽ có vị dai và thơm ngon hơn.

Bước 2. Khi sơ chế cá, bạn cần bỏ sạch vảy và phần ruột cá đi, sau đó dùng muối chà sát lên bề mặt của cá để làm sạch phần nhớt, kế tiếp là hãy khử mùi tanh của cá bằng cách rửa sạch lại nhiều lần với nước.

Bước 3. Đối với hành lá thì bạn nên rửa sạch với nước muối loãng, còn riêng với gừng thì cạo vỏ, rửa sạch rồi đem cắt thành từng lát mỏng là được.

Bước 4. Trộn phần gạo tẻ và nếp ban nãy vào với nhau sau đó ngâm vào nước cho gạo chín và nở mềm. Mục đích của việc này sẽ giúp cho gạo nhanh chín hơn khi nấu cháo và tiết kiệm thời gian hơn cho bạn.

Bước 5. Bỏ lấy một lát gừng vào nồi nước đun sôi, khi nước đã sôi thì bỏ tiếp cá chép vào trong nồi đợi cá chín thì vớt ra để nguội sau đó tách phần xương riêng, phần thịt của cá ra riêng.

Bước 6. Dùng 1 cái cối và 1 cái chày để giã nhuyễn phần xương cá và đầu cá ra, trong lúc cho đầu và xương cá vào trong cối thì nhớ cho luôn cả một chút nước vào để giã chung.

Khi phần xương và đầu được giã nhừ, thì hãy dùng ray lọc lấy phần nước cốt của nó và bỏ phần xương cá vào trong sọt rác.

Bước 7. Ướp phần thịt của cá với công thức: 1 thìa đường, 1 thìa nước mắm, 1 thìa muối, 1 thìa hạt tiêu xay nhuyễn sau đó trộn đều để cho gia vị ngấm vào trong phần thịt của cá.

Bước 8. Bắc chảo lên bếp rồi đổ 1 lượng dầu ăn vừa phải vào trong, khi dầu sôi thì cho hành khô vào phi thơm, tiếp đến bỏ phần thịt cá vào trong chảo và xào cùng hành cho đến khi chín.

Bước 9. Vớt gạo đã ngâm hồi nãy ra rồi cho vào trong nồi luộc cá ban nãy, tiếp đến cho phần nước cốt xương và đầu cá vào trong nồi, bước này cho thêm một thìa muối đun trên lửa nhỏ trong vòng 1 tiếng.

Sau đó khi cháo đã nhừ thì cho phần thịt của cá đã xào chín vừa ban nãy vào trong nồi cháo đang nấu rồi đảo đều và ninh thêm khoảng 10 phút nữa là đã có thể tắt bếp được rồi.

Bước 10. Múc cháo cá chép ra tô rồi cho thêm hành lá, thì là băm nhỏ và tiêu vào trong để trang trí cho tô cháo thêm phần sinh động, hấp dẫn và thơm ngon tròn vị hơn.

Bước 11. Lúc này bà bầu đã có thể thưởng thức thành quả tô cháo được nấu bằng tất cả trái tim từ đôi bàn tay anh xã, hay những người thân yêu của mình trong gia đình rồi đấy!