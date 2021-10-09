Không chỉ một người, mà hàng triệu cô gái một khi đã yêu sâu đậm người đàn ông nào đó thì cũng đều mắc phải 3 lỗi sai lầm chết người này. Xem thử bạn đã từng mắc lỗi nào trong số 3 lỗi sai kinh điển này chưa?

Các bạn gái ơi, yêu thì yêu nhưng đừng làm vậy các bạn ạ! bởi vì các bạn càng cố nắm giữ, thì sẽ lại càng dễ tuột mất thôi, thà rằng cứ thả lỏng ra thì mọi việc lại diễn ra đúng như ý mình mong muốn.

Phần lớn các cô gái khi bước vào tình yêu, đặc biệt là những cô gái mới lớn thường sẽ mắc phải lỗi kiểm soát người mình yêu quá mức khiến anh ấy ngộp thở vì lúc nào cũng bị bạn tra tấn với những câu hỏi được lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng khác kiểu như: anh đi đâu, với ai, làm gì và ở đâu?...

Tại sao ư? tại vì tình yêu cũng cần phải thở thì mới sống được các bạn ạ, trong khi các bạn cứ kèm cặp anh ấy như thể bảo mẫu như vậy, thì sớm muộn gì rồi anh ấy cũng sẽ vì sự khó chịu, ngộp thở, áp lực từ bạn mà tỏ thái độ với bạn hoặc là rời xa bạn để tìm đến khoảng trời tự do của mình mà thôi”.

Ghen tuông thái quá

Ghen thôi, chứ đừng ghen "quá"... Ảnh minh họa

Ghen tuông được ví là một thứ gia vị trong tình yêu, nhưng đã là gia vị thì bạn phải nêm nếm làm sao cho vừa vặn, chứ mặn quá thì chỉ còn nước đem bỏ đi, còn nếu như nhạt quá thì khi ăn lại không vừa miệng.

Cũng vậy, trong tình yêu rất nhiều cô gái vì quá yêu người đàn ông mà dẫn đến ghen tuông mù quáng, rồi thì nghi ngờ anh ấy có một ai khác ngoài mình, rồi thì kiểm tra điện thoại, tin nhắn, thậm chí là theo dõi nhất cử nhất động của người mình yêu.

Các bạn biết không? việc đàn ông rung động với nhiều cô cùng một lúc vốn là bản năng, nhưng chung thủy với người mình yêu lại là bản lĩnh và sự tự giác của anh ấy.

Cho nên, nếu như tình yêu của anh ấy dành cho bạn không đủ lớn, thì việc anh ấy có làm điều gì đó khuất tất sau lưng bạn mà không hề để lại bất kì một dấu vết gì cũng là việc quá đỗi bình thường.

Nhưng ngược lại, nếu anh ấy yêu thương bạn thật lòng, thù dù có đi Đông, đi Tây ở đẩu đâu thì bạn vẫn chính là người con gái mà anh ấy yêu thương và muốn được chở che cả đời.

Thế nên, sự bất an và hờn dỗi ở mức độ thái quá của bạn lúc này nó đã không còn dừng lại ở “ngưỡng” gia vị của tình yêu nữa rồi.

Mà vô hình chung đã trở thành một lý do chính đáng để khiến người đàn ông ấy vì quá mỏi mệt với cách ứng xử của bạn, mà sớm rời bỏ bạn để đến với một người con gái khác phù hợp với mình hơn.

Qúa phụ thuộc vào người đàn ông mình yêu

Đau khổ nhất của một người phụ nữ là bị phụ thuộc cảm xúc vào người đàn ông mình yêu... Ảnh minh họa

Những cô gái bị phụ thuộc cảm xúc nắng mưa thất thường của đàn ông, thường là những người khổ đau và bất hạnh nhất.

Bởi vì chỉ cần một cái nhíu mày của người đàn ông thôi là cũng đã đủ để làm cho họ phải suy nghĩ cả một ngày trời rồi.

Tệ hại hơn nữa là đôi khi vì quá bi lụy vào tình yêu mà ngay cả khi nhận rõ người đối phương đối xử tệ bạc với mình, ậy thế mà họ vẫn chẳng đủ dũng khí để mà rời đi.

Cho nên so với những cô gái bản lĩnh, dám yêu dám hận, cầm lên được bỏ đi được, thì những cô gái quá phụ thuộc vào người đàn ông họ yêu thường đau khổ và tổn thất nặng nề hơn cả.