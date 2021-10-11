Chẳng cần đi spa đắt tiền, chỉ với 5 bí quyết dưỡng body tại nhà này là bạn đã sở hữu làn da trắng mịn màng như da em bé

Làm đẹp 11/10/2021 05:24

Chẳng cần đến thẩm mỹ viện là làm gì, chỉ với 5 cách dưỡng trắng da, body không đồng ngay tại nhà này, là chị em đã có thể sở hữu một làn da trắng chuẩn mịn màng như da em bé, khiến vạn người mê rồi...

Chẳng cần đi đâu xa, chỉ với 5 cách dưỡng da không đồng ngay tại nhà này, là chị em đã có thể sở hữu một làn da trắng chuẩn mịn màng như da em bé, khiến vạn người mê rồi...

  1. Dưỡng ẩm và dưỡng trắng da body với nước gạo
Chẳng cần đi spa đắt tiền, chỉ với 5 bí quyết dưỡng body tại nhà này là bạn đã sở hữu làn da trắng mịn màng như da em bé - Ảnh 1
Trong nước vo gạo có chứa hàm lượng vitamin B5, vitamin PP và các axit tự nhiên... Ảnh minh họa

Trong nước vo gạo có chứa hàm lượng vitamin B5, vitamin PP và các axit tự nhiên rất cao, các vitamin này sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, giảm tình trạng vết thâm rạn trên da và nuôi dưỡng làn da sáng đẹp, mịn màng.

Cách dưỡng da với nước vo gạo:

Sau khi chị em đã làm sạch da thì hãy thoa một lớp mỏng nước vo gạo lên toàn thân và massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút, sau đó hãy tắm lại toàn thân với nước ấm sạch. Kiên trì lặp lại cách làm này từ 2 – 3 lần/tuần sẽ thấy kết quả rõ rệt.

  1. Dưỡng da và body với khoai tây và sữa tươi

Khoai tây có chứa nhiều cellulose, tinh bột và rất giàu hàm lượng vitamin B1, B2 và vitamin C.

Do đó, kết hợp giữa khoai tây và sữa tươi để dưỡng body, sẽ làm da trở nên mịn màng, tươi trẻ, sáng hồng rạng rỡ và giúp giảm thâm quầng vùng mắt rất hiệu quả.

Cách dưỡng da và body với khoai tây và sữa tươi:

Khoai tây sau khi rửa sạch, luộc chín thì lột vỏ và nghiền nhuyễn mịn, sau đó đem trộn với sữa tươi để cho ra thành dạng hỗn hợp dưỡng trắng body cực sánh mịn.

Lúc này, bạn hãy thoa hỗn hợp lên da kèm theo động tác massage nhẹ nhàng, sau đó ủ trong vòng 20 phút rồi hẵng tắm lại toàn thân với nước ấm sạch.

  1. Dưỡng trắng da body bằng chế độ ăn uống hằng ngày
Chẳng cần đi spa đắt tiền, chỉ với 5 bí quyết dưỡng body tại nhà này là bạn đã sở hữu làn da trắng mịn màng như da em bé - Ảnh 2

Chăm sóc vẻ đẹp cho làn da của mình từ sâu bên trong bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, thông qua khẩu phần ăn hằng ngày... Ảnh minh họa

Để sở hữu làn da đẹp toàn diện, thì bạn đừng chỉ dừng lại ở việc chăm sóc ở bên ngoài.

Mà hãy chăm sóc vẻ đẹp cho làn da của mình từ sâu bên trong bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, thông qua khẩu phần ăn hằng ngày.

Do đó các bạn hãy chú ý bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày bằng các loại thực phẩm giàu hàm lượng vitamin như: A, B1, C… như đậu nành, cà rốt, bông cải xanh, các loại hạt, trứng rau bina…

Và các loại nước uống giúp thanh lọc cơ thể như: sinh tố trái cây detox, smoothie... để giúp dưỡng ẩm cho da và làm da luôn sáng khỏe từ trong ra ngoài.

  1. Chống nắng cho da thường xuyên

Chống nắng cũng là một trong những cách để giúp cho các bạn gái sở hữu một làn da trắng trẻ tự nhiên.

Thế nên, ngoài bôi kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp với làn da của mình, thì bạn còn cần phải che chắn cẩn thận mỗi khi đi ra ngoài, bất kể đó là trời nắng hay râm mát.

Bởi vì ngay cả khi trời râm mát, thì tia uv vẫn có thể chiếu vào sâu bên trong da bạn, khiến cho làn da bị đen sạm, tàn nhang.

  1. Ngủ đủ giấc và luôn giữ tinh thần lạc quan
Chẳng cần đi spa đắt tiền, chỉ với 5 bí quyết dưỡng body tại nhà này là bạn đã sở hữu làn da trắng mịn màng như da em bé - Ảnh 3

Ngủ đủ giấc và luôn giữ cho tinh thần được lạc quan, vui vẻ cũng là một trong những cách để giúp cho làn da của bạn được xinh đẹp và khỏe mạnh...

Ảnh minh họa

Ngủ đủ giấc và luôn giữ cho tinh thần được lạc quan, vui vẻ cũng là một trong những cách để giúp cho làn da của bạn được xinh đẹp và tươi tắn hơn mỗi ngày.

Do đó bạn cần duy trì giấc ngủ của mình tối thiểu ngày 6 tiếng mỗi ngày và luôn giữ cho tinh thần được lạc quan bằng cách luyện tập các bộ môn thể thao, luyện thiền, tập yoga, đi làm từ thiện, học múa, nhảy, đi du lịch khám phá thế giới…

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