Hô biến thân hình “ú nu” thành mi nhon để đi làm lại sau dịch với những item thần thánh rất được lòng các quý cô công sở là đây

Mặc gì để hô biến thân hình "ú nu" của mình thành mi nhon? nếu nàng vẫn đang phân vân chưa biết mặc gì để mình trông nhỏ con hơn, thì hãy tham khảo ngay những tips mix đồ đang rất được lòng chị em công sở dưới đây…

Thế là mùa work from home đã qua, chị em chúng mình lại chuẩn bị sắm sửa lên đồ để đi làm lại sau dịch.

Sexy, quyến rũ và che đi phần "ú nu" sau những tháng ngày work from home chính là ưu điểm nổi bật nhất của item cổ chữ V này.

Outfit quần, váy cạp cao mix cùng áo thun hoặc sơ mi

Tốt khoe, xấu che... Ảnh minh họa Chính là ưu điểm nổi bật của outfit quần, váy cạp cao mix cùng áo thun hoặc sơ mi - Ảnh minh họa

Tốt khoe xấu che chính là ưu điểm nổi bần bật của outfit ton sur ton này, vì thế với những nàng muốn che đi phần bụng và khoe phần chân dài miên man thì mix cặp đôi quần/ áo sơ mi, hoặc váy cạp cao cùng áo thun là cực chuẩn bài nè.

Họa tiết sọc dọc

Sơ mi sọc dọc... Ảnh minh họa

Phù thủy hô biến cô nàng ú nu thành mi nhon chỉ trong vòng một phút năm giây - Ảnh minh họa

Nói về trình độ phù phép thì không ai qua mắt được phù thủy biến hóa họa tiết sọc dọc rồi.

Phần sọc dọc của trang phục sẽ đánh lừa thị giác của người đối diện, khiến họ trông bạn có vẻ như đang sở hữu thân hình “cò hương” nhưng sự thật là...

Giày nude hoặc mũi nhọn hợp tông da

Giày nude... Ảnh minh họa

Hoặc mũi nhọn, giúp nàng thêm phần quyền lực và duyên dáng hơn - Ảnh minh họa

Ngoài trang phục ra thì giày cũng là một trong những phụ kiện giúp phái đẹp tăng thêm phần quyền lực, nét duyên dáng, mảnh mai và vẻ yểu điệu thục nữ.

Vì thế, ngoài váy áo ra thì các nàng cũng đừng quên chọn cho mình những item giày mũi nhọn hoặc nude hợp với tông da để lên đồ đi làm lại sau mùa dịch nhé!