Cuộc đời người phụ nữ sướng như tiên, hay rớt xuống 'địa ngục' là được quyết định bởi “5 tố chất vàng” này…

Nhưng lại cũng có những người dù lăn lộn ngược xuôi, quanh năm, suốt tháng không có lấy một giây phút nào ngơi chân, ngơi tay…

Cũng là một kiếp người, nhưng có những người phụ nữ thì sở hữu một cuộc đời trọn vẹn, không cần phải lo cái ăn, cái mặc, không cần phải đầu tắt mặt tối nhưng vẫn giàu có và hạnh phúc...

Ngẫm cho kĩ, nghĩ thật sâu thì tôi mới vỡ lẽ ra một điều rằng, phải chăng nguồn gốc của tất cả mọi sự như ý, hay bất như ý trong cuộc đời này đều là do sự tri phối của “5 tố chất vàng” mà tôi sẽ đề cập ở dưới đây…

Ấy vậy mà cuộc đời lại mãi ngụp lặn trong muôn trùng “bể khổ”, khổ nạn này chưa kịp vượt qua, thì truân chuyên khác đã lại ập đến…

Tài năng vượt trội hơn người

Thiên tài chỉ có 1%, 99% còn lại đều nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà thành - Ảnh minh họa

Nếu ai đó được trời phú cho khả năng thông minh bẩm sinh, hay năng khiếu gì đó để kiếm ra được nhiều tiền thì quả là may mắn.

Thế nhưng thực tế cho thấy rằng, thiên tài chỉ có 1%, 99% còn lại đều nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà thành.

Do đó, nếu như bạn không được trời phú cho giọng hát hay như Ca sĩ Mỹ Tâm, khả năng làm kinh doanh giỏi như cô Phương Thảo - CEO hãng Vietjet, hoặc khả năng hoạt ngôn để làm một MC tài năng và xinh đẹp như chị Hoài Anh…

Thì cũng không sao cả, bởi vì bạn hoàn toàn có thể luyện tập để trở thành những người phụ nữ tài năng và xuất chúng như thế.

Độc lập, quyết đoán

Các bạn đừng hiểu nhầm giữa việc độc lập của một người phụ nữ tự ôm đồm để làm lấy tất cả mọi việc và độc lập theo kiểu của một người phụ nữ thông minh mà tôi sẽ đề cập ở dưới đây.

Bởi vì yếu tố độc lập mà tôi đang đề cập ở đây, là sự độc lập của một cô gái, người phụ nữ thông minh.

Ví như kiểu một cô gái khoác lên mình một chiếc áo giống như bao người để hòa hợp với một tổ chức, hay một đám đông nào đó, nhưng điều này không có nghĩa là bản chất của cô ấy bị thay đổi.

Mà cô ấy vẫn là chính mình, vẫn là một cô gái có nét cá tính riêng, có quan điểm sống và chính kiến của riêng mình, cũng như có đầy đủ năng lực để kiếm được số tiền mà mình mong muốn.

Kiểu độc lập này chung quy lại chính là sự độc lập về nét tính cách, về hệ tư duy và cả về phương diện kinh tế.

Một khi bạn đã có thể trở thành một cô gái, người phụ nữ độc lập như vậy, thì dù cho ở bất kì một điều kiện, hoàn cảnh sống nào, thì bạn vẫn sẽ được là một người vô cùng “tự do” và hạnh phúc.

Tài xã giao vượt trội

Khéo ăn, khéo nói sẽ có được cả thiên hạ - Ảnh minh họa

Khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, thế nên nếu ai sở hữu tài ăn nói bẩm sinh thì có nghĩa là đường công danh và đường đời của bạn cực kì rộng mở và xuôi chèo mát mái.

Còn với những người không may mắn được trời phú cho năng khiếu giao tiếp bẩm sinh thì sao? thì tất nhiên là cũng chẳng sao cả, bởi vì bạn hoàn toàn có thể luyện tập nó.

Cho nên nếu như có mục tiêu để luyện tập và nỗ lực hết mình trong quá trình tập luyện. Thì tôi tin chắc rằng, sớm muộn gì thì bạn cũng sẽ sở hữu được “kỹ năng giao tiếp” đắc nhân tâm mà thôi.

Có cá tính độc đáo

Cá tính chính là cái mà để chúng ta phân biệt giữa người này và người kia, giữa tổ chức này với lại một tổ chức khác.

Ví như khi một ai đó nhắc đến Xuân Diệu, thì ngay lập tức bạn sẽ nhớ đến một nhà thơ chuyên viết về đề tài tình yêu.

Còn khi nhắc đến Khánh Vy, thì bạn sẽ ngay lập tức liên tưởng đến cô nàng nàng có biệt danh là hot girl 7 thứ tiếng.

Rồi khi bất chợt nghe ai đó nhắc đến thương hiệu StarBucks, thì chắc chắn rằng hình ảnh hiện lên trong tâm trí bạn lúc này sẽ là những ly cà phê thơm ngon tròn vị?

Vậy thì nên hiểu về cá tính như thế nào? và làm sao để bạn phát hiện ra nét cá tính đặc biệt của mình?

Đến đây thì tôi xin mạn phép trả lời cho câu hỏi của bạn rằng, cá tính có thể là do được hình thành ngay từ lúc bạn còn lọt lòng trong trứng, hoặc cũng có thể là do quá trình tự rèn luyện mà thành.

Do đó, nếu như muốn biết mình có cá tính đặc biệt gì hay không? thì bạn phải đi sâu vào bên trong nội tâm của mình để khám phá bản thân và tìm ra nét cá tính nổi bật của mình.

Còn nếu như đã tìm rồi mà vẫn không thấy, thì điều này chứng tỏ là bạn phải tự rèn luyện để hình thành cho mình một nét cá tính riêng biệt, mà mình muốn hướng đến.

Óc tổ chức và tài lãnh đạo

Người giỏi không phải là người làm tất cả... Ảnh minh họa

Thật ra người giỏi không phải là người làm tất cả đâu các bạn ạ, mà chỉ là ở chỗ họ biết cách để kết nối tất cả những người giỏi hơn mình, hoặc giỏi ngang bằng với mình để giúp họ thực hiện mục tiêu, ước mơ của cuộc đời mình mà thôi.

Lấy một ví dụ này cho bạn dễ hiểu nhé, bạn đã xem phim tây du kí bao giờ chưa nhỉ? nếu đã xem rồi thì bạn sẽ biết nhân vật Đường Tăng có phải không?

Nhân vật này về cơ bản không hề giỏi bằng Tôn Ngộ Không, cũng không khỏe như Sa Tăng để gồng gánh, mang vác đồ đạc nặng, mà cùng không có biệt pha trò, chọc cười người khác như Chư Bát Giới…

Nhưng bản thân ông lại có thể tập hợp được những người vừa trung thành như Sa Tăng, lại vừa giỏi như Tôn Ngộ Không… về đội nhóm của mình, để phục vụ cho mục đích đi thỉnh kinh bên Tây Tạng của mình.

Nhờ vào khả năng nhìn người và đặt người vào đúng chỗ, đúng vị trí như vậy, mà kết quả của việc thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng đã thành công hơn cả sự mong đợi.

Cho nên, việc trở thành một người lãnh đạo không nhất thiết phải giỏi hết tất cả các lĩnh vực như nhiều bạn vẫn lầm tưởng.

Tuy nhiên để làm tốt được vai trò này, thì cần phải trau dồi cho mình óc tổ chức và năng lực lãnh đạo đội nhóm, khả năng nhìn người để sử dụng đúng người, đúng việc.

Có như vậy thì mới có thể đưa tổ chức, đội nhóm của mình tiến xa và tạo ra những thành tựu tốt đẹp hơn cho cuộc đời.