5 “đòn” trả thù vừa khôn ngoan mà lại vừa thâm hậu của hàng triệu chị em phụ nữ, khiến kẻ phụ bạc sợ đến già

Yêu - Hôn nhân 07/10/2021 06:15

5 cách trả thù người đàn ông phụ tình bạc nghĩa, giúp hàng triệu chị em hả lòng hả dạ , đồng thời vừa khiến kẻ phụ bạc sợ đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn chưa hết sợ, áp dụng ngay đừng bỏ lỡ…

Với những chị em nào đang có ý định trả thù một người đàn ông vong ân, phụ tình, bạc nghĩa, bạc tình... thì đây chính là những cách giúp các chị làm điều đó.

  1. Hãy xinh đẹp nhất có thể
5 “đòn” trả thù vừa khôn ngoan mà lại vừa thâm hậu của hàng triệu chị em phụ nữ, khiến kẻ phụ bạc sợ đến già - Ảnh 1
Là phụ nữ hãy xinh đẹp nhất có thể - Ảnh minh họa

Phụ nữ khi xinh đẹp lên không chỉ thu hút nam nhân trong thiên hạ tìm đến để mong mình là người may mắn được bạn một lần để tâm đến, mà ngay cả kẻ bạc tình kia cũng mò về để xin bạn cơ hội làm lại từ đầu.

Lúc này bạn có quyền quyết định, hoặc là tự đào mồ chôn mình một lần nữa, hoặc là ngẩng cao đầu trước anh ta và thẳng tay loại anh ta ra khỏi vòng gửi xe trong vòng 1 phút 5 giây…

  1. Trở nên thông minh và tài giỏi hơn

Sau khi kết thúc một cuộc tình đã hết hạn sử dụng, thay vì khóc lóc hay tự ti rằng mình xấu xí, mình không giỏi giang… thì bạn hãy tập trung vào việc phát triển bản thân và học cách kiếm tiền.

Bởi một khi đã kiếm tiền giỏi rồi, thì việc hô biến mình từ vịt mà hóa thành thiên nga hoặc chọn cho mình một người đàn ông xứng đáng để lấy làm chồng là việc quá đỗi dễ dàng.

Vì tiền không những giúp bạn đến thẩm mỹ viện để biến mình từ một cô lọ lem thành một nàng công chúa xinh đẹp, kiêu xa.

Mà còn là yếu tố để bạn thỏa sức chọn lựa cho mình một người nam nhân, phù hợp với tiêu chí, phong cách sống của mình và đó cũng là cách trả đũa tốt nhất dành cho kẻ đã phụ bạc mình.

  1. Sống khí chất nhất có thể
5 “đòn” trả thù vừa khôn ngoan mà lại vừa thâm hậu của hàng triệu chị em phụ nữ, khiến kẻ phụ bạc sợ đến già - Ảnh 2
Tươi như hoa... Ảnh minh họa

Nếu muốn khóc thì bạn hãy cứ khóc, nhưng tuyệt đối đừng khóc trước mặt kẻ phụ bạc, mà hãy khóc trên đống tiền do trí óc và bàn tay của mình làm ra, khóc ở Thủ đô Pari hoa lệ, hay ở một nơi nào đó thật xinh đẹp, giàu có và thơ mộng.

Bởi, sau bao nhiêu tang thương và cùng cực… thì bạn hoàn toàn xứng đáng được khóc cho tất cả những nỗ lực của mình, khóc cho sự dũng cảm của bản thân, khóc cho bản lĩnh của người một cô gái, người phụ nữ quật cường đã nỗ lực vượt qua “sự trù dập” của sóng gió cuộc đời.

  1. Sắm cho mình những người bạn chí cốt, giỏi và tốt như mình

Phụ nữ trưởng thành thường không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần một vài người nhưng tất cả trong số đó đều yêu thương, trân trọng và sẵn lòng có mặt lúc họ cần là được.

Vì thế, bạn cũng hãy chọn cho mình những người bạn thật tài giỏi và đức hạnh như mình, để đôi bên cùng giúp đỡ nhau qua lại lúc khó khăn, cùng nhau học tập, hoàn thiện bản thân, làm giàu và tiến bộ hơn mỗi ngày.

  1. Sống thật tốt phần đời mình
5 “đòn” trả thù vừa khôn ngoan mà lại vừa thâm hậu của hàng triệu chị em phụ nữ, khiến kẻ phụ bạc sợ đến già - Ảnh 3
Và khí chất bội phần... Ảnh minh họa

Sống tốt phần đời mình là đòn trả thù cay đằng nhất mà kẻ phụ bạc sẽ bầm gan, tím ruột khi chứng kiến cảnh tượng đó từ cô gái từng bị mình phụ rẫy, bội bạc.

Thế nên, khi chia tay người yêu, hay ly hôn chồng bạn cũng đừng nghĩ đến việc trả thù họ bằng cách chửi bới, khóc lóc ỉ ôi hay yếu đuối ủy mị mà làm gì.

Mà cách trả thù thâm thúy nhất chính là hãy im lặng để sống tốt phần đời mình, bởi vì khi bạn đã làm được tất cả 5 điều trên, thì trang sách cuộc đời của bạn đã được lật “sang một trang mới” rồi đấy.

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