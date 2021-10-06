5 thói quen mẹ bầu nên làm để giúp con thông minh như thần đồng ngay từ khi còn trong trứng nước

Dù là thói quen tích cực hay tiêu cực gì của mẹ đi chăng nữa, thì cũng đều ảnh hưởng đến bé. Cho nên, nếu mẹ muốn bé con được thông minh, khỏe mạnh ngay từ khi còn trong trứng nước, thì hãy áp dụng ngay 5 thói quen dưới đây...

Chính vì vậy mà mẹ có thể đọc cho bé con nghe các loại sách về khoa học viễn tưởng, sách văn học, sách Phật học hoặc những loại sách có tính nhân văn và tính giáo dục cao.

Đọc sách cho con nghe ngay từ khi còn trong trứng nước là một cách rất tốt để bé phát triển não bộ và tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình.

Mẹ con mình nghe nhạc nhé!

Mặc dù ở trong bụng mẹ nhưng bé vẫn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho mình và đặc biệt là vẫn có khả năng cảm thụ âm nhạc một cách trọn vẹn từng thanh âm trong mỗi bản nhạc.

Do đó nếu mẹ có theo đạo Phật thì có thể mở nhạc Phật cho con nghe, hoặc với những mẹ không theo bất kì một tôn giáo nào thì vẫn có thể mở nhạc không lời dành cho mẹ bầu và bé để hai mẹ con cùng thưởng thức.

Mẹ con mình cùng tập thể dục nhé!

Bé cũng rất thích thú khi cùng mẹ tập thể dục - Ảnh minh họa

Đi lại nhẹ nhàng hoặc tập yoga, tham thiền… không những giúp cho mẹ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, dễ dàng hơn trong quá trình sinh nở.

Mà đây còn là một trong những cách để mẹ bầu nâng cao chỉ số IQ và sức khỏe thể chất cho bé con.

Mẹ con mình cùng trò chuyện nhé!

Thông thường thì thai nhi cỡ khoảng 19 – 21 tuần tuổi là đã có thể phân biệt được giọng nói của bố mẹ mình một cách rất rõ rệt.

Do đó, trò chuyện cùng con sẽ là một cách để mẹ thể hiện tình yêu thương của mình dành cho con.

Đồng thời đây cũng là cách kết nối sợi dây tình cảm thiêng liêng giữa tình mẫu tử, giúp bé con cảm nhận được tình yêu thương dạt dào của mẹ dành cho mình.

Mẹ con mình cùng nạp năng lượng nhé!

Và rất vui vì được cùng mẹ thưởng thức những món ăn "thơm ngon - tròn vị"... Ảnh minh họa

Ăn uống khoa học là một cách để mẹ bầu ăn vào con chứ không vào mẹ và cũng là để mẹ có sức đề kháng tốt, một thai kì khỏe mạnh, đồng thời giúp bé con được thông minh, khỏe mạnh xuyên suốt thời kì ở trong bụng mẹ.

Để đạt được mục tiêu này, thì mẹ bầu thông thái chỉ nên chọn những loại thực phẩm có lợi cho cả hai mẹ con và tránh những loại thức ăn, đồ uống có cồn hoặc quá cay, nóng…