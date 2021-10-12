3 bí mật mà phụ nữ được hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân không nói cho bạn biết

Yêu - Hôn nhân 12/10/2021 10:15

Biết 3 điều bí mật này, thì phụ nữ sẽ không còn bất hạnh và rơi nước mắt trong cuộc sống, tình yêu, hôn nhân nữa...

Hạnh phúc không dành cho số đông, thế nên nếu ai biết được cách để làm cho bản thân mình trở nên hạnh phúc, kể cả đó là còn độc thân hay đã có người yêu thì người đó mới có được hạnh phúc thật sự.

Thế nên, với những ai cảm thấy mình mệt mỏi, bế tắc và bất hạnh trong tình yêu, hôn nhân, thì hãy bỏ túi ngay 3 bí kíp mà những người phụ nữ được hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân chưa từng nói cho bạn biết dưới đây…

  1. Sống vì mình nhưng không có nghĩa là ích kỷ
3 bí mật mà phụ nữ được hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân không nói cho bạn biết - Ảnh 1
Phụ nữ hạnh phúc là khi biết yêu thương chính mình... Ảnh minh họa

Sống vì mình và sống cho mình là nguyên tắc đầu tiên để những người phụ nữ thông minh có được hạnh phúc trong tình yêu hôn nhân.

Bởi vì chỉ có những người biết tự mang hạnh phúc đến cho cuộc đời mình, thì người đó mới có được hạnh phúc trọn vẹn.

Còn hạnh phúc do người khác mang tới thì họ cũng có thể lấy đi bất kỳ lúc nào, đặc biệt là khi họ không còn yêu thương ta nữa.

Cho nên, dựa vào người cũng chẳng bằng dựa vào chính mình, bởi vì chỉ có bản thân mình mới là người hiểu rõ chính mình cần gì, muốn gì và phải làm như thế nào để cuộc đời mình mới có được niềm hạnh phúc thật trọn vẹn mà thôi.

2. Lấy chồng không đồng nghĩa với việc bỏ quên luôn cả những người bạn chí cốt

3 bí mật mà phụ nữ được hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân không nói cho bạn biết - Ảnh 2
Phụ nữ không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần một vài người đỗi đãi tử tế với mình là đủ... Ảnh minh họa

Phụ nữ thông minh họ không cần quá nhiều bạn bè, nhưng không có nghĩa là họ không có bất kỳ một người bạn nào trong cuộc đời.

Mà ngược lại, họ vẫn kết giao với vài ba người bạn có cùng chí hướng và sở thích để cùng nhau chia bùi sẻ ngọt, cùng giúp đỡ nhau hoàn thiện và vươn lên trong cuộc sống.

Do đó, đối với họ, việc lấy chồng không có nghĩa là họ sẽ bỏ quên luôn cả những người bạn chí thành của mình.

Mà chỉ là khi đã lập gia đình và con cái rồi, thì thời gian để họ gặp gỡ và dành cho bạn bè sẽ ít hơn so với lúc còn son thì một chút.

3. Đầu tư cho việc phát triển niềm đam mê, sở thích cá nhân

3 bí mật mà phụ nữ được hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân không nói cho bạn biết - Ảnh 3
Phụ nữ lấy chồng thì lấy, nhưng đừng vì vậy mà đánh rơi mất niềm đam mê và sở thích của cá nhân mình... Ảnh minh họa

Rất nhiều người phụ nữ, một khi đã lấy chồng rồi là bỏ luôn cả công việc, thậm chí niềm đam mê và sở thích cá nhân.

Nhưng phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân họ sẽ không làm như vậy, mà ngược lại họ vẫn sống với đam mê và sở thích của mình.

Có người khi lấy chồng rồi họ vẫn nỗ lực để thực hiện đam mê, theo đuổi lý tưởng sống để biến niềm đam mê và lý tưởng ấy thành những giá trị tốt đẹp cho người, cho đời.

Còn có người thì lại vẫn duy trì sở thích đi du lịch, đọc sách, cà phê vào mỗi cuối tuần, xem phim…

Những điều này không những không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ tốt đẹp với chồng của họ, mà càng khiến cho họ trở nên đắt giá và hấp dẫn hơn trong mắt người đàn ông của mình.

Nhờ vậy mà tình yêu của chồng dành cho họ, sẽ ngày càng khắng khít và yêu thương họ hơn cả lúc ban đầu.

5 bí quyết giữ lửa hôn nhân, giúp vợ chồng luôn hòa thuận, yêu thương nhau như thuở ban đầu

5 bí quyết giữ lửa hôn nhân, giúp vợ chồng luôn hòa thuận, yêu thương nhau như thuở ban đầu

Thì ra đây chính là 5 bí quyết mà các cặp vợ chồng hạnh phúc trên khắp thế giới đã làm để giữ lửa hôn nhân luôn cháy đượm như thuở ban đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ thông minh Phụ nữ khôn ngoan Phụ nữ bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết