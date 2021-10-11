5 bí quyết giữ lửa hôn nhân, giúp vợ chồng luôn hòa thuận, yêu thương nhau như thuở ban đầu

Thì ra đây chính là 5 bí quyết mà các cặp vợ chồng hạnh phúc trên khắp thế giới đã làm để giữ lửa hôn nhân luôn cháy đượm như thuở ban đầu...

Vậy đâu là chiếc chìa khóa để giúp họ làm được điều này? sự thật thì cũng khá đơn giản nếu chúng ta biết cách.

Chúng ta thường thấy rằng, các cặp đôi hạnh phúc họ vừa phát triển được sự nghiệp của mình, lại vừa rất hạnh phúc trong đời sống hôn nhân.

Đối với cá nhân tôi mà nói, thì chiếc chìa khóa để họ mở cánh cửa hạnh phúc ở đây chính là luôn dành cho nhau khoảng trời riêng để cả hai có không gian riêng tập trung cho sự nghiệp và các hoạt động cá nhân khác, nhưng bên cạnh đó đôi bên vẫn không quên hướng về nhau và cùng nhìn về một hướng.

Duy trì thói quen chia sẻ, lắng nghe nhau một cách chân thành

Để hai vợ chồng thông hiểu nhau hơn, thì cả hai dành cho nhau thời gian để chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và tập lắng nghe nhau một cách chân thành.

Có như vậy thì các bạn sẽ biết được đối phương của mình đang gặp vấn đề gì trong công việc, cuộc sống hay đang cần hỗ trợ điều gì? để dựa trên tinh thần ấy mà cả hai sẽ hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Có những chuyến du lịch lãng mạn cùng nhau

Cuộc đời này chỉ ngắn trong gang tấc, vì thế mình hãy nỗ lực "sống vì nhau" anh nhé... Ảnh minh họa

Ngoài xây dựng sự nghiệp và con cái ra, thì hai vợ chồng bạn cũng cần phải dành thời gian để cùng nhau tận hưởng những khoảng khắc lãng mạn, thế giới riêng của hai người.

Chẳng hạn như cả hai có thể cùng đi xem phim vào ngày cuối tuần, hay có những chuyến du lịch lãng mạn cùng nhau.

Biết đâu đó trong những chuyến đi này, rất có thể các bạn sẽ phát hiện ra những ưu điểm nổi bật của đối phương mà trước giờ mình chưa từng biết đến.

Nhờ vậy mà cả hai bạn sẽ ngày càng yêu thương, trân trọng nhau hơn và mối quan hệ vợ chồng sẽ ngày càng trở nên khắng khít hơn.

Vợ chồng tương kính như tân

Thường những cặp vợ chồng hành phúc sẽ khác với những cặp đôi không hạnh phúc ở chỗ “vợ chồng tương kính như tân”.

Bợi sự tương kính lẫn nhau chính là một trong những yếu tố không thể thiếu, giúp các cặp đôi giữ được ngọn lửa yêu thương trong hôn nhân mãi luôn cháy đượm nồng.

Hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thiện

Vợ quan văn, chồng quan võ. Vì vậy mà cả hai luôn là những người cùng hỗ trợ qua lại cho nhau... Ảnh minh họa

Nhân bất thập toàn mà, thế nên đã là con người thì chẳng ai hoàn hảo cả. Quan trọng là có người thì cố gắng để sữa chữa, có người thì không thể tự sữa được mà phải nhờ một ai đó giúp đỡ.

Nhận rõ điều này mà các cặp vợ chồng hạnh phúc sẽ giúp nhau cùng hoàn thiện, người chồng sẽ lấy điểm mạnh của mình để hỗ trợ người vợ khắc phục những nhược điểm của cô ấy và biến những nhược điểm thành ưu điểm.

Ngược lại, người vợ khi nhận ra chồng mình cũng có những điểm không hoàn hảo, thì thay vì khinh thường, cô ấy sẽ khéo léo giúp đỡ anh ấy sửa chữa những khiếm khuyết để cùng nhau trưởng thành hơn trong hôn nhân.