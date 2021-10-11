Tháng 10 của bạn là tiền đầy túi? hay là tình đầy tim? chọn ngay cho mình một lá bài tarot để khám phá món quà bí mật và thông điệp tình yêu dành cho bạn

Tâm linh - Tử vi 11/10/2021 00:00

Điều may mắn nào dành cho bạn trong tháng 10 dương lịch? khám phá vận may bằng cách chọn ngay cho mình một trong ba lá bài tarot để xem món quà bí mật và thông điệp ý nghĩa từ vũ trụ gửi đến cho bạn là gì?

Điều may mắn nào dành cho bạn trong tháng 10 dương lịch? khám phá vận may bằng cách chọn ngay cho mình một trong ba lá bài tarot để xem món quà bí mật và thông điệp ý nghĩa từ vũ trụ gửi đến cho bạn là gì?

7 of Earth

Tháng 10 của bạn là tiền đầy túi? hay là tình đầy tim? chọn ngay cho mình một lá bài tarot để khám phá món quà bí mật và thông điệp tình yêu dành cho bạn - Ảnh 1
Vũ trụ luôn rất công bình và yêu thương tất cả chúng ta... Ảnh minh họa

Lá bài 7 of Earth xuất hiện mang đến cho bạn một thông điệp tích cực về tình hình tài chính và thông tình yêu mà bạn cần nghe lúc này.

Về tình hình tài chính của bạn trong tháng 10 đang rất khởi sắc, về cơ bản là sau khi trải qua rất nhiều những biến động và thăng trầm trong cuộc sống và tình hình khó khăn chung của xã hội.

Thì đến giai đoạn này, tình hình tài chính của bạn đã có phần dồi dào hơn, thậm chí là có quý nhân xuất hiện để hỗ trợ cho bạn trên con đường công danh sự nghiệp.

Riêng về đường tình duyên, thì trong tháng 10 này và những tháng tiếp theo bạn sẽ gặp được một người phù hợp với mình để đi đến cam kết lâu dài, hai bạn sẽ sống trong ngôi nhà và những đứa trẻ với đầy ắp những tiếng cười vui của trẻ thơ và tình yêu thương mà hai bạn dành cho nhau.

Bên cạnh đó, vũ trụ cũng muốn mình chuyển đến bạn một thông điệp chữa lành rằng: “vũ trụ rất yêu thương bạn và vũ trụ biết những khó khăn, trở ngại… mà bạn đã trải qua trên đường đời.

Tuy nhiên, bạn vẫn không để cho khó khăn quật ngã bản thân mà luôn nỗ lực hết mình để vượt qua muôn trùng khó khăn như một chiến binh dũng mãnh, vẫn luôn hướng về tương lai tốt đẹp ở phía trước và làm được rất nhiều việc thiện lành cho cuộc sống.

Cho nên, những món quà mà bạn nhận được sau khi một mình vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ như là một lời động viên, một phần thưởng xứng đáng và một cái ôm trìu mến đầy yêu thương của vũ trụ dành cho bạn.

Vì thế, bạn hãy ghi nhớ trong trái tim mình một điều rằng, dù cho bạn ở bất kỳ một hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì vũ trụ vẫn luôn dõi theo và ở bên bạn, thế nên bạn hoàn toàn không cô đơn trên cuộc hành trình của mình.

Earth King

Tháng 10 của bạn là tiền đầy túi? hay là tình đầy tim? chọn ngay cho mình một lá bài tarot để khám phá món quà bí mật và thông điệp tình yêu dành cho bạn - Ảnh 2
Sau cơn mưa trời lại sáng... Ảnh minh họa

Earth King là một lá bài mang đến cho bạn thông điệp tích cực về tài chính, vũ trụ muốn mình chuyển đến bạn lời nhắn rằng: “vũ trụ luôn rất công bằng, người sẽ mang những phần thưởng vô cùng xứng đáng cho những ai luôn không ngừng nỗ lực trong công việc, có ý chí cầu tiến và tinh thần vươn lên trong cuộc sống, thì sẽ gặt hái được những thành quả như ý về phương diện tài chính trong tháng 10 này”.

Ngoài ra, với những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh riêng thì trong khoảng thời gian này cũng là thời điểm tốt để bạn bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch đầu tư và mở rộng, phát triển lĩnh vực kinh doanh của mình.

Bạn hãy nhớ rằng, khi bạn có ước mơ, có niềm tin vào bản thân, đồng thời có kế hoạch thực hiện và nỗ lực hết mình cho ước mơ, thì vũ trụ sẽ hợp sức lại để giúp bạn đạt được thành tựu viên mãn như những gì bạn mong muốn.

Strength

Tháng 10 của bạn là tiền đầy túi? hay là tình đầy tim? chọn ngay cho mình một lá bài tarot để khám phá món quà bí mật và thông điệp tình yêu dành cho bạn - Ảnh 3
Trời không phụ người có tâm... Ảnh minh họa

Chắc có lẽ rằng, trong khoảng thời gian vừa qua với tình hình khó khăn chung của thế giới do dịch bệnh, thiên tai.

Nên phần lớn các lá bài ở đây chủ yếu mang thông điệp đề cập về tình hình tài chính theo hướng khởi sắc dành cho các bạn.

Tuy nhiên, khác với các bạn ở lá bài số hai một chút, lá bài số ba này chỉ rõ rằng, với một số bạn làm những công việc bình thường, thì trong tháng 10 dương lịch này các bạn sẽ cảm thấy an toàn với tình hình tài chính của mình, một số bạn thì có phần dư dả hơn để mang đi đầu tư vào một lĩnh vực nào đó.

Còn riêng với những bạn làm kinh doanh riêng, thì trong khoảng thời gian này các bạn sẽ gặt hái được những thành quả nhất định, có thể mua được nhà, tậu được xe hơi hoặc đổi được chiếc xế hộp mới mà mình yêu thích.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo. 

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