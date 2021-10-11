2 điều Hà tăng dạy con khiến hàng triệu bà mẹ Việt phải ngã mũ vì thán phục

Mới đây chứng kiến pha dạy con của ngọc nữ, mà hàng triệu fan hâm mộ, đặc biệt là các bà mẹ Việt phải ngã mũ…

Mặc dù các con của ngọc nữ Hà tăng được sinh ra trong cảnh nhung lụa từ lọt lòng trong trứng, nhưng bà mẹ Vbiz nổi tiếng này vẫn dạy dỗ các nhóc tì rất cẩn thẩn.

Dù các con là chuẩn "rich kid" chính hiệu, tuy nhiên Ngọc Nữ vẫn rất để tâm đến việc dạy cho các con những thói quen tốt, trong đó có tính tự giác giúp đỡ mẹ những công việc nhà trong khả năng của mình.

Đây là Chloe đang tỉ mẫn cọ rửa chai lọ giúp mẹ - Ảnh minh họa

Đây là ái nữ Chloe trong lúc đi rửa tay thấy chai lọ trong bồn chưa được rửa, thì ái nữ liền chủ động phụ mẹ một tay.

Nhìn động tác cọ rửa tỉ mẩn có thể thấy rằng, cô bé đã được mẹ dạy dỗ rất kỹ từ khi còn bé.

Còn đây là cậu cả Richard, người thường xuyên giúp mẹ Hà Tăng chăm sóc vườn rau tại nhà - Ảnh minh họa

Còn đây là Richard, cậu cả nhà ngọc nữ Hà Tăng, người thường xuyên giúp mẹ chăm sóc vườn rau xanh ở trong nhà.

Dạy con về lòng tri ân

Và đây là những mẫu giấy nhỏ được dùng để thể hiện lòng biết ơn của các nhóc tì với vạn vật trong cuộc sống - Ảnh minh họa

Ngoài dạy các con về đức tính tự giác, thì mẹ Hà Tăng còn dạy hai nhóc tì nhà mình thực hành lòng tri ân, thể hiện lòng biết ơn đối với những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Ví như lòng biết ơn thầy cô đã dạy dỗ con nên người, biết ơn cuộc sống vì đã cho con được thức dậy và khỏe mạnh mỗi ngày…

Thiết nghĩ những kỹ năng và đức tính tốt đẹp mà bà mẹ nổi tiếng trong giới Vbiz dạy con không chỉ khiến fan hâm mộ ngã mũ thán phục.

Mà còn rất đáng để các bậc cha mẹ học hỏi và ứng dụng vào việc giáo dưỡng các thiên thần nhỏ của mình trong việc hoàn thiện và phát triển nhân cách của con trẻ.