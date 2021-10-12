3 cách cha mẹ thông thái dạy con khôn ngoan mà không cần dùng đòn roi

1. Giải thích cho con vì sao không được nói hay làm những hành động như vậy

Dạy con mà phải dùng đến đòn roi thì dễ, tuy nhiên tính hiệu quả không cao. Còn dạy con ngoan mà không cần chửi bới hay dùng đòn roi thì rất khó, tuy nhiên nếu cha mẹ áp dụng theo 3 cách này, thì cứ đảm bảo là sẽ thành công...

Nhưng xem ra cách làm này không những không mang lại hiệu quả, mà con gây tác động tiêu cực đến tính cách của con trẻ.

Rất nhiều người hay có tính áp đặt quan điểm, lối sống của mình lên con rằng còn phải như thế này, con phải như thế kia.

Bởi nếu trẻ cứ ngày này qua ngày khác tiếp xúc với sự dạy dỗ áp đặt của cha mẹ, thì lâu dần các con cũng sẽ bị ảnh hưởng thói quen hay áp đặt quan điểm cá nhân lên người khác từ cha mẹ của mình vào trong cách hành xử với những người xung quanh.

Do đó thay vì dạy con bằng sự áp đặt, thì cha mẹ hãy kiên nhẫn giải thích cho con vì sao không nên làm như thế này? vì sao không nên nói như thế kia?...

Cứ kiên nhẫn như vậy cho đến khi trẻ ý thức được những hậu quả mà mình làm, thì lúc đó trẻ sẽ sửa chữa và hoàn thiện bản thân.

2. Nhanh chóng hàn gắn mối quan hệ tình cảm lại với con sau mỗi lần cha mẹ giận dữ

Tuy nhiên... Ảnh minh họa

Sau khi cha mẹ giận dữ vì trẻ làm sai điều gì đó, sẽ có rất nhiều bậc phụ huynh tạm thời ngắt tương tác với con.

Đây cũng là khoảng thời gian để trẻ nhận ra sai lầm của mình và tựa sửa chữa lỗi lầm, tuy nhiên cha mẹ không nên im lặng với trẻ quá lâu, mà hãy nhanh chóng kết nối cảm xúc yêu thương lại với bé.

Bởi vì làm như vậy, trẻ sẽ học được cách ứng xử bao dung và vị tha hơn đối với lỗi lầm của người khác từ cha mẹ của mình.

3. Làm người bạn đồng hành cùng con

Tài sản ấy gia tăng giá trị hay rớt giá theo thời gian, là tùy thuộc cả vào quá trình xã hội hóa gia đình từ những năm tháng đầu đời của trẻ... Ảnh minh họa

Cách tốt nhất để trẻ vừa ngoan ngoãn, lại vừa cảm nhận mình có những người bạn chân thành nhất trong cuộc đời là cha mẹ, người đã có công sinh thành ra mình.

Thì cha mẹ cần phải thấu hiểu và trở thành những người bạn thân tốt nhất của con, có như vậy thì bé con mới có thể dễ đàng bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ và những trăn trở, khó khăn của mình với ba mẹ.

Và cũng nhờ vậy, mà cha mẹ mới có thể kịp thời hỗ trợ, đưa ra lời khuyên cho con trong những lúc con cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của cha mẹ nhất.