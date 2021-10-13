5 lý do nổi cộm khiến phụ nữ nhất quyết không muốn quay lại với người cũ

Tâm sự 13/10/2021 05:58

Lý do phụ nữ không quay lại với người cũ thì có muôn hình vạn trạng, tuy nhiên nổi cộm nhất vẫn nằm ở 5 điều này…

Lý do phụ nữ không quay lại với người cũ thì có muôn hình vạn trạng, tuy nhiên nổi cộm nhất vẫn nằm ở 5 điều này…

1. Đừng yêu nữa, tim mệt rồi

5 lý do nổi cộm khiến phụ nữ nhất quyết không muốn quay lại với người cũ - Ảnh 1
Yêu đương mà khiến con người ta mỏi mệt... Ảnh minh họa

Sau bao tổn thương thì trái tim của người phụ nữ đã chính thức đóng băng, vì thế lúc này họ không thể mở lòng mà đón nhận tình cũ. Bởi trái tim mệt mỏi thế đã đủ lắm rồi…

#2. Cuốn sách dù có đọc đi đọc lại hai ba lần thì kết thúc cũng chỉ có một

Chẳng ai muốn đọc đi đọc lại hoài một cuốn sách, bởi khi đã quá rõ ràng về kết thúc của nó rồi, thì người thông minh sẽ chẳng mất thời gian để đọc lại mà làm gì nữa…

3. Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông

5 lý do nổi cộm khiến phụ nữ nhất quyết không muốn quay lại với người cũ - Ảnh 2
Tổn thương và đau buồn nhiều đến thế... Ảnh minh họa

Phụ nữ có thể yêu nhầm hai người đàn ông tồi ở hai thời điểm khác nhau, nhưng lại không một ai đi yêu mãi một người đàn ông tồi, đối sử tệ bạc, cạn tào ráo máng với mình đến hai, ba lần cả.

#4. Tổn thương nhiêu đó đã đủ để chúng ta đường ai nấy bước, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, đời ai nấy sống, nước sông không phạm nước giếng được rồi người cũ à…

Phụ nữ đã chịu quá nhiều đau đớn, tổn thương từ người đàn ông bội bạc thì khó để họ mở lòng và tin tưởng kẻ tồi tệ đó thêm một lần nào nữa.

5. Bước tiếp và hạnh phúc bên người khác chính là sự lựa chọn thông minh

5 lý do nổi cộm khiến phụ nữ nhất quyết không muốn quay lại với người cũ - Ảnh 3
Thì chẳng phải đường ai nấy bước sẽ "tốt hơn"...? Ảnh minh họa

Nếu đã đủ yêu thương, trân trọng… thì chúng ta chẳng là “người cũ” của nhau, mà cái gì đã cũ thì dù có sửa lại cũng sẽ “không còn vẹn nguyên như lúc đầu”.

Nên thôi thì đồ ăn hỏng hãy vứt đi kẻo ăn vào lại bị đau bụng, chiếc áo lỗi mốt rồi hãy bỏ đi để thay bằng một cái mới, chứ áo từ thập niên 70, 80 mà đem mặc cho thập niên 2021 thì coi sao được.

Còn cuộc tình một khi đã hỏng rồi, thì bấm nút next để đến trạm kế tiếp hạnh phúc luôn, chứ quay lại chi cho mỏi mệt tim và chỉ tổ chật lòng…

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