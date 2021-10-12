Tiết lộ 3 bí mật giúp phụ nữ đã qua một lần đò sống an yên, hạnh phúc hơn mỗi ngày…

Tâm sự 12/10/2021 05:11

Phụ nữ đã lỡ một lần đò thường rất khổ tâm, khổ tâm vì cuộc sống không như ý nguyện, khổ vì cũng khát khao một bờ vai vững chãi để tựa vào, nhưng mãi mà ông tơ bà nguyệt vẫn chưa xe duyên…

Phụ nữ đã lỡ một lần đò thường rất khổ tâm, khổ tâm vì cuộc sống không như ý nguyện, khổ vì cũng khát khao một bờ vai vững chãi để tựa vào, nhưng mãi mà ông tơ bà nguyệt vẫn chưa xe duyên…

Nếu bạn đang lâm vào hoàn cảnh như vậy, thì hãy đọc bài viết này để bản thân sống đời an yên và hạnh phúc hơn mỗi ngày...

1. Lấy con làm điểm tựa tinh thần để sống thật tốt phần đời của mình

Tiết lộ 3 bí mật giúp phụ nữ đã qua một lần đò sống an yên, hạnh phúc hơn mỗi ngày… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như chồng không thể làm điểm tựa cho cuộc đời mình, thì các chị vẫn còn có con để làm điểm tựa tinh thần cho mình mà?

Thế nên, thay vì chờ đợi một người đàn ông nào khác cảm thông cho hoàn cảnh của mình và đến để yêu thương mình, chở cho cho mình, thì chi bằng các chị hãy lấy con để làm động lực để sống và bước tiếp.

Thực tế cho thấy, rất nhiều người con của những người mẹ đơn thân đều cảm ngộ được sự vất vả và truân chuyên của mẹ.

Cho nên phần lớn các con đều rất ngoan và học giỏi, đặc biệt tất cả trong số đó đều là những người thành đạt, niềm tự hào của đấng sinh thành.

2. Ở gần những người tích cực và giàu lòng yêu thương và sự "từ bi"

Tiết lộ 3 bí mật giúp phụ nữ đã qua một lần đò sống an yên, hạnh phúc hơn mỗi ngày… - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi trong tâm đã bị tổn thương rồi, thì nhìn ở đâu cũng chỉ thấy toàn màu quan san. Cho nên, để trái tim dần mưng mủ, lên da non và được chữa lành, thì các chị nên tìm những người sống tích cực và giàu lòng trắc ẩn để chơi chung và làm bạn cùng.

Vì những người này có thể sẽ không giúp được các chị về mặt vật chất, nhưng họ lại có thể cho các chị thứ quý giá hơn tiền bạc, đó là chất liệu của sự chữa lành.

Thế nên, mỗi lần trong người mỏi mệt, bất an… mà được chia sẻ và nhận sự thấu cảm từ những người tích cực này.

Thì những khó khăn trong vấn đề mà các chị đang gặp phải sẽ đều có hướng giải quyết theo một cách tích cực nhất. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ thêm phần nhẹ nhàng và an lạc hơn...

3. Nỗ lực hết mình cho công việc và cuộc sống, rồi trời xanh tự khắc sẽ có sự an bài tốt nhất dành cho mỗi người

Tiết lộ 3 bí mật giúp phụ nữ đã qua một lần đò sống an yên, hạnh phúc hơn mỗi ngày… - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu chỉ ngồi đó mà than trách số phận và trách trời vì đã không cho mình một bờ vai vững chãi để tựa vào, thì cuộc sống của các chị sẽ là mãi mãi như thế thật.

Nhưng nếu như biết nỗ lực phấn đấu cho công việc, sống một cuộc đời tích cực và đối đãi với mọi người bằng sự chân thành, trái tim yêu thương thì biết đâu đó cục diện lại đổi khác.

Tình yêu có thể đến trong lúc mà con người không hề mong đợi nhất và cuộc sống chỉ nở hoa với những người biết "cắn răng mà chịu đựng những hoàn cảnh trái ý, nghịch lòng" để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chính vì thế mà chỉ khi các chị ngừng than vãn để tập trung nỗ lực một trăm phần nghìn cho công việc và xây dựng cuộc sống của mình trở thành một vườn hoa xinh đẹp, trong đó có chứa sự nguồn năng lượng tích cực, tình yêu thương và cả sự từ bi…

Thì khi này, dù các chị có là mẹ của hai con, ba con hay thậm chí là mười mấy con đi chăng nữa... thì vẫn sẽ có những người đàn ông thật sự tốt và chân thành đến để cam tâm tình nguyện ở bên, chăm sóc cho các chị và làm bờ vai vững chãi để các chị tựa vào mỗi khi yếu lòng...

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