Bạn sẽ gặp được bạch mã hoàng tử trong mơ hay làm ăn phất lên như diều gặp gió? chọn 1 trong 3 lá bài tarot để khám phá vận may

Giữa tháng 10 này bạn sẽ gặp được bạch mã hoàng tử trong mơ, hay làm ăn phất lên như diều gặp gió? khám phá vận may bất ngờ, món quà tặng bí mật từ vũ trụ và thông điệp… bằng cách chọn cho mình một trong 3 lá bài tarot mà bạn cảm thấy mình bị thu hút nhất.

Bạn là một người có năng lực, có trái tim biết yêu thương, bao dung và nhân hậu và rất có nghị lực trong cuộc sống…

Two of cups xuất hiện ở đây chính là muốn mình truyền đến các bạn thông điệp vô cùng ý nghĩa và mang tính nhân văn cao cả rằng:

Nên vũ trụ sẽ dành tặng cho bạn một món quà vô cùng giá trị, đó chính là sự ghi nhận của cấp trên về năng lực tuyệt vời của bạn và sẽ có sự tưởng thưởng xứng đáng…

Chưa hết, lá bài này còn truyền đến cho các bạn một thông điệp ý nghĩa và sâu sắc hơn nữa, đó chính là sắp tới đây bạn sẽ gặp được nửa kia của cuộc đời mình.

Anh ấy hoặc cô ấy chính là định mệnh của cuộc đời bạn, thế nên ý nghĩa của việc họ đến bên đời bạn được xem là một sứ mệnh mà họ phải làm trong đời kiếp sống này.

Họ sẽ vừa đóng vai trò là người đồng hành cùng bạn trên xuyên suốt cuộc hành trình cuộc đời.

Đồng thời cũng là người giúp bạn chữa lành những sự tổn thương trong quá khứ và tiếp thêm sức mạnh cho bạn vững tin hơn mà bước tiếp trên cuộc hành trình của mình.

3 of wands

Qua cơn bĩ cực sẽ đến ngày thái lai... Ảnh minh họa

Khi nhìn thấy lá bài này xuất hiện, thì đầu tiên mà mình cảm nhận được tình trạng của các bạn đã chọn lá bài số hai này phần lớn là những người đã gặp nhiều trắc trở trên con đường sự nghiệp, công danh, công việc xuyên suốt 4 tháng vừa qua.

Mình thấy rằng có một số bạn hiện tại vẫn đang đi tìm cho mình một công việc mới để có nguồn thu nhập, trang trải cho cuộc sống.

Một số khác thì lại đang bắt tay vào việc khôi phục lại công việc kinh doanh đã bị đình trệ sau thời gian đằng đẵng vừa qua.

Mọi khó khăn đã tạm thời lắng lại, đã qua rồi những tháng ngày gian khó ấy, đã qua rồi những ngày bão lũ và cũng đã qua rồi những ngày đen tối nhất của cuộc đời… phía trước các bạn đang nhìn thấy phía trước chính là bình minh và mặt trời hồng.

Điều này có nghĩa là, vũ trụ biết những khó khăn mà các bạn đã phải chịu đựng và một mình vượt qua, nên người đã chuẩn bị cho các bạn một tưởng thưởng xứng đáng với tất cả những gì mà các bạn đã rất gắng công nỗ lực...

Đối với những bạn đã bị mất việc từ đợt covid vừa qua, thì các bạn sẽ sớm xin được việc và có mức thu nhập tương đối cao và xứng đáng với năng lực của mình.

Còn riêng với những bạn đã đi theo con đường sự nghiệp riêng, đầu tư kinh doanh thì trong nửa của tháng 10 này, các bạn sẽ gặt hái được những thành tựu xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Thế nên, các bạn hãy yên tâm nhé! sau cơn mưa trời lại sáng và sau giông bão bao giờ cũng là một phần thưởng xứng đáng mà vũ trụ dành tặng cho tất cả những người đã không đầu hàng khó khăn, gian khổ, biết vượt qua những tháng ngày chông chênh nhất của cuộc đời mình mà vượt khó vươn lên.

Queen of Pentacles

Chính vì vậy, đừng tuyệt vọng khi rơi vào hoàn cảnh: một mình độc bước trong bóng tối của linh hồn mọi người nhé! vì bạn không hề cô đơn... Vũ trụ luôn yêu thương bạn và nguồn năng lượng chữa lành từ các lá bài tarot của đại gia đình Phụ Nữ Và Gia Đình sẽ tiếp thêm lửa và nguồn sức mạnh cho bạn... Ảnh minh họa

Queen of Pentacles là một lá bài mang ý nghĩa về sự giàu có về mặt tài chính và sự thịnh vượng về mọi mặt trong cuộc sống.

Đối với những bạn chọn lá bài thứ ba này cho mình có cảm nhận rằng, các bạn là những người rất có năng lực trong lĩnh vực của mình, chẳng hạn như: marketing, kinh doanh,…

Đồng thời cũng là người rất có óc tổ chức, kỹ năng điều hành đội nhóm, chỉ số AQ và EQ cực kỳ cao.

Cho nên, trong khoảng thời gian giữa tháng 10 này, với những bạn làm trong lĩnh vực như mình vừa kể trên sẽ gặt hái được những thành tựu trong công việc.

Một số bạn có thể được sếp tưởng thưởng cho thành quả mà mình tạo ra trong công việc, một số khác thì rất có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Riêng với những bạn đã ra làm ăn, kinh doanh riêng, thì lá bài Queen of Pentacles cũng cho mình nhìn thấy một điểm đặc biệt ở các bạn rằng:

Với chỉ số AQ cao, sẽ giúp các các bạn dễ dàng gặp được những đối tác lớn và với chỉ số EQ cao, thì lại là trợ thủ đắc lực để các bạn có được những hợp đồng hợp tác làm ăn “béo bở” từ những “đối tác kỳ lân” này.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.