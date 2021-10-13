Dàn sao Vbiz Việt lên đồ đúng chuẩn trend 7 màu sặc sỡ, nhưng coi vậy mà không hề sến súa

Trùm đầu là Tóc Tiên, Chi Pu, Hồ Ngọc Hà và Quỳnh Anh Shuynh,… là trùm cuối của những cái tên sở hữu bộ sưu tập váy áo và phụ kiện vô cùng nổi bật này...

Trùm đầu là Tóc Tiên, Chi Pu, Hồ Ngọc Hà và Quỳnh Anh Shuynh,… là trùm cuối của những cái tên sở hữu bộ sưu tập váy áo và phụ kiện vô cùng nổi bật này.

Ảnh minh họa: Internet

Tóc Tiên, Quỳnh Anh Shuynh, Khánh Linh,… chính là những cái tên đại diện cho hệ dân chơi màu đa màu sắc là đây. Không chỉ có quần áo, phụ kiện, mà đến cả màu tóc cũng được đổi màu liên tục.

Tóc Tiên không chỉ sở hữu bộ sưu tập giày vô cùng rực rỡ, mà ngay cả quần áo, phụ kiện, đến màu tóc của bà xã Touliver cũng rất đa dạng về màu sắc.

Ảnh minh họa: Internet

So với giọng ca có ai yêu em hơn anh thì bà mẹ ba con Hồ Ngọc Hà cũng không hề kẹm cạnh gì, cô cũng sở hữu cho riêng mình bộ sưu tập thời trang đủ màu sắc để mix khi đi tập yoga, dự sự kiện hay đi dạo phố.

Ảnh minh họa: Internet

Lứa đàn em Chi Pu cũng sở hữu cho mình bộ sưu tập thời trang với những gam màu sắc mạnh mẽ, cá tính.

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