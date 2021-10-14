Học cách mix giày thể thao và áo khoác gió để nàng xinh như Angela Baby

Thiết nghĩ, chỉ mình áo khoác thì vẫn chưa đủ bộ để diện đồ, thế nên nếu mix nó cùng với giày thể thao nữa thì mới gọi là chuẩn bài.

Mặc dù thu thì chưa qua còn đông thì cũng chưa tới, thế nhưng có những ngày tiết trời gần như ở Đà Lạt, cái se se lạnh khiến quý cô công sở nghĩ ngay đến một chiếc áo khoác để giúp mình giữ ấm cho cơ thể, mà vẫn sành điệu và chuẩn phong cách thanh lịch.

Sự kết hợp hài hòa giữa áo thun đen bên trong mix cùng quần ống rộng, áo khoác và giày thể thao giúp nữ diễn viên trong phim 30 chưa phải là tết chuẩn thần thái quý cô hơn bao giờ hết.

Cách mix này không chỉ được các bloger rất ưa chuộng, mà ngay cả Đồng Dao, Angle Baby, bà xã xinh đẹp của Huỳnh Hiểu Minh và rất nhiều sao nổi tiếng khác trên thế giới cũng ưa chuộng phong cách mix đồ này…

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh hút mắt với áo sơ mi mix cùng chân váy đen bên trong, bên ngoài là áo khoác kaki kết hợp cùng giày thể thao trắng.

Ảnh minh họa: Internet

Để có môt layer hòa hợp giữa áo khoác kaki và giày thể thao, thì các nàng cần chú ý một số mẹo nhỏ khi chọn áo khoác và giày như sau:

Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất, đối với áo khoác thì nàng nên để ý đến chiều dài mà màu sắc của chiếc áo. Thường thì chiều dài của áo sẽ tới mắt cá chân, còn màu sắc thì tùy thuộc vào chiếc áo trong bạn mặc là áo thun hay sơ mi… để mix sao cho phù hợp nhất.

Ví như, áo gió kaki màu sẫm thì có thể phối được với áo sơ mi kẻ sọc màu cà phê, còn quần jeans sáng màu ở thân dưới sẽ có nhiệm vụ tiết chế, bổ sung qua lại cho nhau một cách hoàn hảo.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm nữa, khi chọn áo khoác để tạo cảm giác thanh lịch thì nàng không nên chọn những loại áo quá bó sát, bởi như vậy sẽ làm mất đi sự hài hòa của một tổng thể khi lên đồ.

Mà thay vào đó hãy chọn những chiếc áo vừa vặn, có dây thắt lưng để tạo điểm nhấn nhá cho vòng éo và giúp người đối diện có cảm giác trông bạn thật mi nhon.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai đối với việc chọn giày, thì thông thường các tín đồ sành thời trang thời trang sẽ ưu tiên chọn những giày thể thao màu trắng cho dễ mix và trông nổi bật hơn.