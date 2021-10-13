Thì ra có một nước Lào xinh đẹp và diễm lệ đến thế!

Điểm đến đầu tiên mà du khách đang tận mắt được chiêm ngưỡng đó chính là cố đô Luang Prabang, nơi có những ngôi đền Phật giáo cổ được chạm khắc rất tinh xảo, đậm chất kiến trúc Pháp.

Có gì thú vị ở nước bạn Lào mà làm đắm say lòng khách du lịch thập phương đến thế? cùng Phụ Nữ và Gia Đình khám phá và chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp ở nơi đầy để tìm cho mình câu trả lời hứa hẹn đầy sự bất ngờ...

Để chiêm ngưỡng vẻ kỳ bí của Hang Tham Kong Lo, nơi có dòng sông Nam Hin Bin dài 7km và trần hang cao hơn 300m, thì du khách có thể thuê một chiếc thuyền trôi dọc theo theo dòng sông để vãn cảnh.

Điểm đến thứ hai chúng ta không thể bỏ lỡ khi đến thưởng ngoạn nước bạn Lào, đó chính là Si Phan Don ven sông Mekong với 4.000 đảo nhỏ, cùng những cảnh quan tuyệt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Và đây chính là Thác Kuang Si hùng vĩ với khung cảnh nên thơ, cảnh quan được xếp vào top đẹp nhất trên thế giới.

Ảnh minh họa: Internet

Còn đây là Vang Vieng, ngôi làng danh lam thắng cảnh nổi tiếng, điểm đến yêu thích của du khách thập phương.

Để tham quan Vang Vieng, du khách sẽ thư giãn trên chiếc thuyền dập dềnh trôi trên mặt nước êm đềm, phóng tầm mắt ra xa và chiêm ngắm cảnh đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Phía trước mắt chúng ta là Pha That Luang, một bảo tháp bằng vàng, niềm tự hào của người dân nơi đây.

Ảnh minh họa: Internet

Xa xa kia là Sông Mekong, con sống lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nếu muốn tham quan và ngắm cảnh sắc dọc theo sông, thì du khách sẽ phải đi bằng thuyền từ Huay Xai đến Luang Prabang.

Ảnh minh họa: Internet

Với những du khách yêu thích động vật, thì chắc chắn là không thể bỏ qua Khu bảo tồn quốc gia Dong Hua Sao, nơi có những chú hươu cao cổ, khỉ, chim công và chim mỏ sừng rất đáng yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Riêng với những ai yêu thích việc leo núi, thì không thể không ghé thăm Núi Phousi nằm ở thị trấn Luang Prabang, nơi có những ngôi đền linh thiêng cùng những cảnh quan kiến trúc tuyệt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Còn đây là Nong Khiaw, địa danh dành cho những du khách yêu thích khám phá các khu rừng nhiệt đới tươi tốt, cùng những dòng sông uấn lượn nên thơ.

Ảnh minh họa: Internet

Phía trước chúng ta là thành phố lớn ở miền trung Lào có tên gọi là Pakse, đến đây bạn có thể thăm cao nguyên Nolaven, nơi không chỉ có công viên nước dễ thương, những đồn điền cà phê tuyệt đẹp, mà còn được thỏa thích ngắm nhìn những thác nước rất hữu tình.

Ảnh minh họa: Internet

Cung đường Thakhek Loop, mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời, toàn bộ khung cảnh nơi đây bao gồm một quần thể: núi non trùng điệp, thác nước sinh động, hang động huyền bí, cánh đồng lúa xanh tươi tốt, những đầm lầy tuy đẹp nhưng không thể đến gần.

Ảnh minh họa: Internet

Tại Blue Lagoon, du khách có thể thưởng thức bữa ăn ngoài trời bên làn nước trong xanh tựa như thủy tinh và tham quan hang động ngay bên cạnh nếu muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Thủ đô Viêng Chăng, nơi được mệnh danh là thị trấn nhỏ ấm áp, với bầu không khí mang hơi hưởng của một nước Pháp thu nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Đến thăm rừng Dong Natad ở Nam Lào, thập khách sẽ thấy được bức tranh toàn cảnh về đời sống thường nhật của người dân Lào thông qua việc chiêm ngưỡng cách họ hái nấm, thu hoạch hoa quả…