3 mẫu váy cho những ngày trời trở lạnh, chị em mặc vào xinh như hot girl xứ Hàn

Làm đẹp 15/10/2021 00:01

3 kiểu váy giúp chị em mặc giữ ấm cơ thể vào những ngày trời se se lạnh không chỉ chuẩn, xịn, mịn, mà lên đồ thì cứ phải gọi là xinh như hot girl xứ Hàn...

Dạo này tiết trời có chút se se lạnh vào mỗi buổi sáng sớm, nên mặc gì để giữ ấm cho cơ thể vào mùa thu đông này là câu hỏi của rất nhiều chị em, đặc biệt là quý cô công sở.

Dưới đây là 3 mẫu váy đang rất hot hit và được các quý cô săn đón nhiệt tình mà chị em có thể tham khảo.

#1. Váy denim

3 mẫu váy cho những ngày trời trở lạnh, chị em mặc vào xinh như hot girl xứ Hàn - Ảnh 1
3 mẫu váy cho những ngày trời trở lạnh, chị em mặc vào xinh như hot girl xứ Hàn - Ảnh 2
3 mẫu váy cho những ngày trời trở lạnh, chị em mặc vào xinh như hot girl xứ Hàn - Ảnh 3

Váy denim là một item vừa giúp giữ ấm cho cơ thể cực tốt, lại vừa chuẩn phong cách quý cô mà vẫn tôn lên được dáng và từng đường nét gợi cảm của cơ thể.

Do đó với những cô nàng theo đuổi phong cách giản dị, thì mix denim cho những ngày trời trở lạnh là một sự lựa chọn khôn ngoan nhất.

Bởi tuy nó không kiểu cách, điệu đà, nhưng vẫn đảm bảo phong cách thanh lịch của một quý cô, vừa toát lên được sự dịu dàng nữ tính, lại vừa không kém phần duyên dáng, thu hút mọi ánh nhìn.

#2. Váy vải tweed phối tay voan

3 mẫu váy cho những ngày trời trở lạnh, chị em mặc vào xinh như hot girl xứ Hàn - Ảnh 4
3 mẫu váy cho những ngày trời trở lạnh, chị em mặc vào xinh như hot girl xứ Hàn - Ảnh 5
3 mẫu váy cho những ngày trời trở lạnh, chị em mặc vào xinh như hot girl xứ Hàn - Ảnh 6

Sành điệu và thanh lịch, sang trọng và quyến rũ là những mỹ từ mà các tín đồ sành thời trang dành tặng cho item váy vải tweed phối tay voan này.

Thế nên với những quý cô theo đuổi phong cách thanh lịch và sang trọng, thì việc lựa chọn cho mình item này trong những ngày tiết trời trở lạnh là cực kỳ chuẩn bài.

#3. Váy chấm bi

3 mẫu váy cho những ngày trời trở lạnh, chị em mặc vào xinh như hot girl xứ Hàn - Ảnh 7
3 mẫu váy cho những ngày trời trở lạnh, chị em mặc vào xinh như hot girl xứ Hàn - Ảnh 8
3 mẫu váy cho những ngày trời trở lạnh, chị em mặc vào xinh như hot girl xứ Hàn - Ảnh 9

Váy chấm bi không chỉ là một trong những item giúp các quý cô hack tuổi, mà nó còn mang đến sự thanh lịch, duyên dáng và nét xinh tươi mỗi khi mix&match cùng phụ kiện.

Vì thế ngoài những item như ở trên, thì các nàng còn có thể diện váy chấm bi cho những ngày đi làm ở công sở trong tiết trời se se lạnh, để tha hồ khoe các đường nét quyến rũ trên cơ thể.

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