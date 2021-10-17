Hết xồ xề, Vy Oanh giờ dáng nuột, thon gọn như gái 18 sau khi sinh con thứ 3

Hậu trường 17/10/2021 18:53

Sau khi sinh con thú 3 được hơn 3 tháng, Vy Oanh tái xuất với diện mạo mới.

Bỏ qua ồn ào kiện tụng với CEO Bình Dương, Vy Oanh giờ đây thoải mái tận hưởng cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc bên chồng và ba con. Mới đây, nữ ca sĩ khoe loạt ảnh chân dung sau khi sinh con thứ 3 khiến nhiều người bất ngờ. 

Hậu sinh con thứ 3 được hơn 3 tháng, có thể thấy giọng ca 8X đã lấy lại được vóc dáng thon gọn như thời con gái. Trong ảnh, Vy Oanh diện đồ tối màu, để lộ đôi chân dài thon gọn, vòng nào ra vòng nấy tập thể thao ở nhà.

Hết xồ xề, Vy Oanh giờ dáng nuột, thon gọn như gái 18 sau khi sinh con thứ 3 - Ảnh 1

Vy Oanh được khen trông nuột nà như gái còn son dù đã sinh con thứ ba. 

Hết xồ xề, Vy Oanh giờ dáng nuột, thon gọn như gái 18 sau khi sinh con thứ 3 - Ảnh 2

Nữ ca sĩ tự tin khoe vóc dáng.

Bên cạnh việc đăng hình ảnh mới, bà mẹ ba con không quên chia sẻ bí quyết lấy lại dáng sau sinh dành cho cánh chị em. Vy Oanh cho biết, sau khi sinh bé được nửa tháng, cô đã sử dụng quần gel nóng và nịt bụng. Tuy nhiên, theo cô, việc nịt bụng nên quấn từ rộng đến chật. Đặc biệt, với những mẹ chưa hết sản dịch thì không nên quấn chặt.

"Từ tháng thứ 2 sau sinh trở đi, Vy Oanh giảm tinh bột, đường, dầu mỡ nên hầu hết ăn đồ luộc, hấp và ăn nhiều rau xanh", Bà mẹ ba con tiết lộ khẩu phần ăn uống. 

Vy Oanh cho biết thêm, cô còn bổ sung vitamin tổng hợp và duy trì thói quen uống sữa tươi không đường mỗi ngày. Theo nữ ca sĩ, sữa không đường giúp mẹ vẫn đủ sữa cho con mà mẹ lại không bị tăng cân.

Hết xồ xề, Vy Oanh giờ dáng nuột, thon gọn như gái 18 sau khi sinh con thứ 3 - Ảnh 3

Bà mẹ ba con hạnh phúc khi lấy lại được dáng chỉ sau 3 tháng.

Hết xồ xề, Vy Oanh giờ dáng nuột, thon gọn như gái 18 sau khi sinh con thứ 3 - Ảnh 4

Hình ảnh Vy Oanh sau 2 tháng sinh con. 

Hết xồ xề, Vy Oanh giờ dáng nuột, thon gọn như gái 18 sau khi sinh con thứ 3 - Ảnh 5

Đây là hình ảnh của nữ ca sĩ sau 1 tháng sinh con. 

Trước đó, Vy Oanh từng lộ diện với hình ảnh mang bầu mũi nở, mặt phá nét, xồ xề như hầu hết các mẹ bầu mang thai những tháng cuối khác.

Hết xồ xề, Vy Oanh giờ dáng nuột, thon gọn như gái 18 sau khi sinh con thứ 3 - Ảnh 6

Hình ảnh xồ xề, phá nét khi mang thai của Vy Oanh. 

Ngày 14/7, fanpage Vy Oanh chính thức báo tin nữ ca sĩ đã hạ sinh con thứ 3. Theo tiết lộ, nhóc tỳ vừa chào đời nặng 3.3kg, háu ăn, lanh lợi, hồng hào, bụ bẫm.

Nữ ca sĩ cũng hứa không sử dụng điện thoại ít nhất 1 tháng, trừ những việc quan trọng để dành thời gian cho gia đình và các con.

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Bà mẹ ba con cho biết, mỗi sáng cô "chỉ cần tung tăng vườn nhà một chút là đầy năng lượng tích cực".

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