Vy Oanh khẳng định sẽ đi tới cùng trong vụ kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì đã có 'thế lực' này 'chống lưng'?

Hậu trường 08/10/2021 09:21

Được người hâm mộ khuyên nên đứng ngoài cuộc chiến với CEO Đại Nam, Vy Oanh lên tiếng khẳng định chắc nịch "đi đến cùng", lý do là vì thế lực này!

Sau thời gia nghỉ ngơi sau sinh con, mới đây Vy Oanh tiếp tục vướng vào ồn ào vụ thưa kiện CEO Đại Nam. Vì vậy, nhiều người hâm mộ nữ ca sĩ đã lên tiếng khuyên cô nên đứng ngoài những drama hiện tại để có thời gian chăm lo cho tổ ấm.

Cụ thể, một fan hâm mộ đã bình luận khuyên cô: "Vy Oanh nên đứng ngoài vụ lùm xùm này thì tốt hơn". Song, nữ ca sĩ đã có phản hồi khá cứng rắn: "Vâng, cảm ơn góp ý của anh. Em rất bận nhưng vì quyền lợi của các con, em sẽ phải đi tới cùng". Có thể thấy, đây chính là lý do khiến nữ ca sĩ quyết đi đến cùng với vụ kiện bà Nguyễn Phương Hằng. 

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Fan hâm mộ của Vy Oanh khuyên nữ ca sĩ nên đứng ngoài những ồn ào liên quan tới CEO Đại Nam và phản hồi của cô - Ảnh: Internet

Trước đó vào ngày 3/10, mạng xã hội xôn xao thông tin đơn kiện của Vy Oanh bị trả về. Ngay sau đó, Vy Oanh đã lên tiếng đính chính, cô khẳng định vụ kiện vẫn đang được tiếp diễn, không có chuyện bị trả về như những gì dân mạng đồn thổi.

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 Giọng ca Đồng xanh khẳng định sẽ đi đến cùng vụ kiện này với CEO Đại Nam vì các con - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ cũng một lần nói rõ quá trình kiện tụng với CEO Đại Nam: "Tôi đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý hành vi trái pháp luật của bà Hằng, để mong chờ được trả lại uy tín, danh dự, hình ảnh của mình, cũng như hành vi bất chấp pháp luật của bà Hằng phải bị xử lý".

Hiện tại, dư luận vẫn vô cùng quan tâm tới vụ kiện ồn ào giữa nữ ca sĩ Vy Oanh và bà chủ Đại Nam. 

NÓNG: Vy Oanh lần đầu kể rõ quá trình kiện bà Phương Hằng, khẳng định: 'Không có chuyện cơ quan điều tra đuổi tôi về hay trả lại đơn'

NÓNG: Vy Oanh lần đầu kể rõ quá trình kiện bà Phương Hằng, khẳng định: 'Không có chuyện cơ quan điều tra đuổi tôi về hay trả lại đơn'

Sau tin đồn bị trả đơn kiện, nữ ca sĩ Vy Oanh mới đây đã lên tiếng kể rõ quá trình kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng.

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