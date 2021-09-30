Vy Oanh lại tiếp tục nhận 'cơn bão' chỉ trích vì 'lọt thỏm' trong danh sách quyên góp tiền tỉ, riêng nữ ca sĩ ủng hộ... 50 bánh bông lan trứng muối?

Hậu trường 30/09/2021 06:42

Netizen đang 'réo' Vy Oanh vì tên cô xuất hiện trong một bức ảnh được lan truyền chóng mặt trên MXH.

Đợt bùng phát dịch lần thứ 4 khiến cho nhiều người dân lâm vào cảnh khốn đốn, do đó rất nhiều nhà hảo tâm đã ra sức quyên góp không chỉ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn mà còn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

Tuy nhiên, trên mạng xã hội gần đây xuất hiện một bức ảnh gây xôn xao. Cụ thể, giữa hàng loạt những tên các nhà hảo tâm ủng hộ bạc tỷ thì tên của ca sĩ Vy Oanh ủng hộ 50 cái bánh bông lan trứng muối đang khiến mọi người truyền tay với tốc độ chóng mặt.

Vy Oanh lại tiếp tục nhận 'cơn bão' chỉ trích vì 'lọt thỏm' trong danh sách quyên góp tiền tỉ, riêng nữ ca sĩ ủng hộ... 50 bánh bông lan trứng muối? - Ảnh 1
Vy Oanh lại tiếp tục nhận 'cơn bão' chỉ trích vì 'lọt thỏm' trong danh sách quyên góp tiền tỉ, riêng nữ ca sĩ ủng hộ... 50 bánh bông lan trứng muối? - Ảnh 2
 MXH xôn xao thông tin tên Vy Oanh 'lọt thỏm' trong danh sách các nhà hảo tâm ủng hộ tiền tỷ.

Đông đảo netizen đã "cà khịa", thậm chí là chỉ trích Vy Oanh vì hay khoe bản thân giàu có nhưng chỉ ủng hộ 50 cái bánh. Tuy nhiên, đằng sau bức ảnh này chính là công nghệ photoshop.

Được biết, bức ảnh nguyên thủy không hề có tên của giọng ca "Đồng xanh". Nhiều người đã lợi dụng, câu like, câu view để trục lợi. Hành động này khiến cho nhiều người phẫn nộ.

Vy Oanh lại tiếp tục nhận 'cơn bão' chỉ trích vì 'lọt thỏm' trong danh sách quyên góp tiền tỉ, riêng nữ ca sĩ ủng hộ... 50 bánh bông lan trứng muối? - Ảnh 3

Tuy nhiên, việc Vy Oanh tặng cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch 50 ổ bánh bông lan trứng muối cho lực lượng bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện dã chiến vào cuối tháng 7 vừa qua là thật. Thời điểm đó mạng xã hội cũng xôn xao không kém với hành động của nữ ca sĩ Vy Oanh.

Vy Oanh lại tiếp tục nhận 'cơn bão' chỉ trích vì 'lọt thỏm' trong danh sách quyên góp tiền tỉ, riêng nữ ca sĩ ủng hộ... 50 bánh bông lan trứng muối? - Ảnh 4 

Ảnh: Tổng hợp

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