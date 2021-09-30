Vy Oanh lại tiếp tục nhận 'cơn bão' chỉ trích vì 'lọt thỏm' trong danh sách quyên góp tiền tỉ, riêng nữ ca sĩ ủng hộ... 50 bánh bông lan trứng muối?

Đợt bùng phát dịch lần thứ 4 khiến cho nhiều người dân lâm vào cảnh khốn đốn, do đó rất nhiều nhà hảo tâm đã ra sức quyên góp không chỉ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn mà còn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội gần đây xuất hiện một bức ảnh gây xôn xao. Cụ thể, giữa hàng loạt những tên các nhà hảo tâm ủng hộ bạc tỷ thì tên của ca sĩ Vy Oanh ủng hộ 50 cái bánh bông lan trứng muối đang khiến mọi người truyền tay với tốc độ chóng mặt.